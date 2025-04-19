檢調辦罷免涉不實連署案 侯友宜：司法要審慎執行

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）北檢聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定無保請回，另有2人羈押禁見。市長侯友宜今天表示，司法要審慎執行，不要選擇性辦案、不合比例執法，否則人民會對司法失去信心。

新北市長侯友宜今天前往土城區承天路底，參加「2025新北市客家桐花祭」活動，會後接受聯訪。

北檢偵辦罷免涉不實連署，北院今天裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川無保請回，市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文羈押禁見。

侯友宜被問對此事看法時表示，他是在司法工作30年以上的第一線執法人員，期待要用更公開、公平的方式讓大家檢視司法。

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他說，每一個案子，相信司法單位都要審慎執行，要面對人民的檢驗。不要讓大家覺得選擇性辦案、不合比例的執法，否則，這會讓人民對司法失去信心。

由於行政院長卓榮泰今天到新北市土城產業園區服務中心，出席新北場次產業座談會。侯友宜表示，因行政院長今天到新北市的行程，是昨天才臨時通知；因行程都已安排好了，無法參加，所以指派副市長陳純敬與經發局長盛筱蓉參加。新北會和大家一起面對、共同克服，解決產業的困境。（編輯：林恕暉）1140419