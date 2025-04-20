蔣萬安拋倒閣 朱立倫：民眾要倒賴而非卓榮泰

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）大罷免潮持續，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，國民黨主席朱立倫今天說，大家共同的目標很清楚，要救台灣的民主，而要倒的是那位不做事、不治國，只想個人權力的總統賴清德。

台北地檢署偵辦幽靈連署案約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，蔣萬安響應朱立倫號召，到北檢前抗議，並表示，立法院應推動倒閣，用立委改選對賴總統進行不信任投票。

朱立倫今天下午出席「戰獨裁、站出來」政策說明會，替國民黨立委徐巧芯站台、助講。針對蔣萬安拋出倒閣議題，媒體詢問是解藥還是毒藥，朱立倫說，民眾談倒閣都是要倒掉賴總統，而不是針對賴總統的稻草人行政院長卓榮泰。從來不排除這個選項。

朱立倫強調，過程中大家一定會團結一致，不要想製造藍白對立，更不要想分裂在野黨、分裂國民黨。

朱立倫表示，他也直接向大家說明，從來沒有停止討論過倒閣，而討論的過程包括縣市長、立委，大家共同的目標很清楚，今天要救的是台灣的民主，要救的是民眾的生活、民生的議題，而今天要倒的是那位不做事、不治國，只想個人權力的賴總統。

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國民黨立委李彥秀表示，黨內或基層民意，對倒閣也有一定的支持度，但最重要的是整個黨的戰力如何，因此未來的做法是變動的，會隨時調整，朱立倫會與黨籍縣市首長、以及個別立委隨時溝通。

國民黨立委王鴻薇說，據她了解，黨內對於是否要倒閣還沒有定論，因為若要推動，一定要與民眾黨溝通、協商，但目前還沒與民眾黨具體談到。若民眾黨不支持，國民黨硬推的政治效應，也必須要考慮。（編輯：楊蘭軒）1140420