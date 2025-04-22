藍白在野峰會 吳思瑤：了無新意各說各話

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（中央社記者王揚宇台北22日電）國民黨與民眾黨今天共同舉辦在野領袖峰會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白有著不同的政治算計，也想維持表面的合作，對於這場峰會她有16個字可以評論，即了無新意、毫無亮點、貌合神離、各說各話。

國民黨與台灣民眾黨今天上午共同舉辦在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫提出因應關稅戰，包括支持提高新台幣880億元特別條例金額等4大方向；台灣民眾黨主席黃國昌表示，應要求台灣與美國簽FTA，在野要做執政黨堅強後盾，向美國發出聲音。

在野峰會結束後，民進黨立法院黨團召開記者會回應。

吳思瑤說明，民進黨立法院黨團總召柯建銘已在臉書撰文評論這場峰會，包括朱立倫、黃國昌兩人不僅錯把主席當總統，還是法盲、理盲、憲法盲，以及不折不扣的義和團式土流氓等。

吳思瑤表示，她個人評論這場峰會有16個字，即了無新意、毫無亮點、貌合神離、各說各話。

吳思瑤說明，國民黨的最高戰略與目標是想要救罷免，民眾黨則是要在大罷免中保權力、保利益，例如台北市長蔣萬安提出倒閣說，黃國昌認為這救不了台灣，但其實黃國昌沒說的是，民眾黨要保住政黨利益，因此在倒閣議題上，藍白各說各話。

吳思瑤認為，在野峰會根本是掛羊頭賣狗肉，因為會中的主題，包括台灣如何因應美國對等關稅議題，在野黨若有提出好的建議，可以採納，但朱立倫、黃國昌老調重彈，並無提出建設性與實質性政策建議。

吳思瑤表示，之前行政院長卓榮泰就美國對等關稅議題到立法院專案報告，但民眾黨8席立委全員缺席，而執政團隊也多次下鄉傾聽民意，用行動為台灣好，提出具體實質解方。

吳思瑤指出，今天的在野峰會再次示範何謂藍白鬥臭司法，想用政治來壓迫司法辦案，無視所有的證據，而當挺貪腐、挺偽造罷免連署的在野黨聲稱要推動司法改革，這是極大的諷刺，倘若要改革司法，請先從尊重的獨立公正性做起。

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媒體追問，朱立倫等人日前到北檢外抗議，內政部長劉世芳昨天上午說北市警方會先傳喚「首謀者」朱立倫等3人，但有在野立委質疑劉世芳一說完，朱立倫等人下午就收到傳票，根本是政治辦案。

吳思瑤駁斥，這完全是邏輯壞死、時空錯置的問題，因為蔣萬安管轄的北市警局當時已多次舉牌警告，且該處為集會遊行的禁制區，這是依法辦案，沒有任何政治性，不要胡亂把司法跟政治混為一談。（編輯：張若瑤）1140422