黃國昌拜會AIT處長谷立言 盼台美加速磋商關稅

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（中央社記者郭建伸台北22日電）民眾黨主席黃國昌本週拜會美國在台協會處長谷立言，談及國防、共諜及關稅議題。黃國昌提到，企業最怕不確定性，尤其長期仰賴對美出口的中小企業更為憂心，希望台美能加快磋商，並納入國會與民間意見。

民眾黨今天透過臉書表示，黃國昌本週拜會美國在台協會（AIT）與谷立言（Raymond Greene）進行1小時會談，雙方就國防、關稅、共諜案3大議題深入交換意見，並明確表達民眾黨對台灣未來安全與發展的立場。

民眾黨指出，在國防議題上，黃國昌重申，前黨主席柯文哲於總統大選期間率先提出支持國防預算達GDP占比3%，民眾黨支持在捍衛國安的原則下提升防衛能力；民眾黨在外交國防議題上，一定是國家利益優先，即便朝野間有不同的看法，都應該留在國內討論，在國際上團結一致呈現支持台灣民主的聲音。

談及共諜案，黃國昌也向谷立言表達憂心，並表示民眾黨去年即提出國家機密保護法修正草案，主張拉高刑度加重處罰，以達嚇阻之目的；目前修正草案已經付委，法院應正視國安挑戰，盡速排審。

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至於對等關稅議題，黃國昌則表示，企業最怕不確定性，尤其長期仰賴對美出口的中小企業更為憂心，並希望台美能加快磋商步調，建立透明、開放的談判機制，納入國會與民間的意見，讓雙邊貿易真正促進雙方福祉。

民眾黨表示，感謝谷立言長期支持台灣民主，期待未來能與美方攜手合作，讓國際社會知曉在野黨的聲音，也讓台美關係在信任中深化、在挑戰中前行。（編輯：翟思嘉）1140422