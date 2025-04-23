見美國智庫 賴總統：整合台灣投資美國隊創造雙贏

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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統賴清德今天接見新美國安全中心（CNAS）下一世代國安領袖計畫（Next Gen）訪問團，他說，未來將推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的新布局，整合出「台灣投資美國隊」擴大對美投資，降低雙邊貿易逆差，創造雙贏發展。

總統府發布新聞稿指出，賴總統接見訪問團致詞時表示，新美國安全中心董事長傅洛依（Michèle A. Flournoy）是台灣的好朋友，長期致力於台灣與美國的各項合作，對台美關係貢獻非常大，歡迎傅洛依再次率領「下一世代國安領袖計畫」成員來訪。

賴總統說，「新美國安全中心」是華府研究美國國家安全及國防政策重要智庫，而Next Gen計畫更是培育美國國安、外交領域人才的搖籃。今年訪團規模更勝以往，顯示美國新生代領袖對台灣更加重視，他要代表台灣人民向訪賓表達最誠摯歡迎。

總統指出，在座訪賓關注的台海議題已是全球性議題，國際間有高度共識，認為台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對來自中國的軍事威脅，台灣提出「和平四大支柱行動方案」。第一是積極推動國防改革，提升全社會防衛韌性，國防預算並將提升到GDP的3%以上。

總統說，第二是強化經濟韌性，台灣經濟要持續進步，不再把雞蛋放在一個籃子裡。積極立足台灣，布局全球，行銷全世界，目前已獲致成效；第三、台灣會與民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以實力來達到和平目標；第四、在對等尊嚴之下，台灣願意與中國進行交流合作，謀求兩岸和平穩定。

賴總統提到，「台灣關係法」立法滿46週年，感謝美國政府多年來持續對台軍售，支持台灣提升國防實力，一起維護印太區域和平穩定。未來期待台灣和美國繼續加強合作，為彼此的國防產業發展以及打造「非紅供應鏈」帶來更多成果，同時進一步深化經貿夥伴關係。

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他說，美國現在已經是台灣主要投資對象，未來將推動「台灣加1」，也就是台灣加美國的新布局，政府將整合出「台灣投資美國隊」，擴大對美國投資，也希望讓台美經貿合作更緊密，雙方能互惠互助，創造雙贏發展，同時降低台美雙邊貿易逆差。

隨後致詞的傅洛依表示，訪團在此關鍵時刻造訪台灣，當前的地緣戰略環境充滿變動，有許多不確定性及不可預測性。在此情勢之下，基於彼此共享的價值觀、對於民主及人權的重視，以及印太地區和平穩定的共同利益，現在正是增進對話與合作，尋求更多機會共同推動區域和平穩定的重要時刻。（編輯：翟思嘉）1140423