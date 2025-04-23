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立委提案「黃牛」罰3萬 立院初審未達共識擇期再審

2025/4/23 16:15
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（中央社記者陳俊華台北23日電）立委提案修正社維法，增訂購買醫療、餐飲食宿等票券意圖轉售盈利者，最高可處3萬元罰鍰；但內政部長劉世芳說，警察機關並非各類票券的目的事業主管機關。經討論後未達共識，草案將另訂期審查。

立法院內政委員會今天審查社會秩序維護法部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人列席備詢。

國民黨立委羅廷瑋、王鴻薇、林思銘以及無黨籍立委高金素梅等人提案，擴大「黃牛票」範圍，非供自用購買運輸、遊樂票券外，還增加醫療、餐旅食宿、各式休閒及商品票券轉售圖利者，另將「意圖轉售盈利者」的未遂階段都納入規範，最高可處新台幣3萬元以下罰鍰。

劉世芳在口頭報告時表示，警察機關並非各類票券的目的事業主管機關，關於藝文、運動、醫療、餐旅食宿等各類票券的管理及處罰，須由各該主管機關為之。如運輸、觀光票券屬交通部，藝文展演票券屬文化部，體育票券屬教育部等。

劉世芳指出，為防制黃牛票行為，行政院跨部會議已決議，回到各目的事業主管機關處理，文化部已修正「文化創意產業發展法」、教育部也修正「運動產業發展條例」，增訂處罰藝文展演、體育票券黃牛票的規定。

劉世芳說，為避免違反「一行為不二罰」的憲法原則，立委提案遏止「黃牛」行為，應回歸各票券主管機關依法查處，不建議修正現行條文。

高金素梅說，她提出的修正動議中，已刪除藝文、運動票券，但目前沒有專法規範的，包括遊樂、醫療、餐旅食宿等票券，應先補漏洞，並增訂吹哨者檢舉獎勵制。

民進黨立委黃捷說，為遏止「黃牛」，應回歸文創法的罰則，已訂有票面金額10倍到50倍罰鍰，且開罰要件明確；社維法若要訂黃牛罰則，她認為無濟於事，最後還是會用文創法罰，比較可以對症下藥。

民進黨立委李柏毅表示，草案中提到餐飲食宿票券，如果民眾購買優惠的自助餐券後，再以原價售出，是否因為有獲利就遭罰，修法恐會有問題。民進黨立委張宏陸說，現在代排、代購很多，應討論是否違反社維法。

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民進黨立委蘇巧慧指出，醫療票券是新的概念，不管是掛號、醫療搶占等相關醫療行為，不建議放在社維法，建議回到醫療法中，以專法來處理「醫療黃牛」。

內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭表示，要用什麼樣的文字規範什麼樣的行為，請各部會回去做功課；相關條文都先保留，請行政機關提供資料，下次審查時要提出明確意見，草案另訂期繼續審查。（編輯：蘇志宗）1140423

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