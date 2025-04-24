荷最大媒體刊載駐荷代表田中光投書 籲深化合作

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（中央社記者田習如布魯塞爾23日專電）荷蘭規模最大媒體「電訊報」（De Telegraaf）今天刊出駐荷代表田中光投書，表示台灣樂於協助荷蘭積極推動的「歐洲晶片聯盟」，並感謝荷蘭眾議院日前通過4項挺台決議，呼籲深化雙邊交流。

據駐荷代表處新聞稿，田中光以「在一起我們會更加強大」為題，向荷蘭讀者訴求台荷關係不僅溯至400多年前，近年更在高科技、貿易及教育領域展現卓越成果。

他舉例，荷商飛利浦為早年第一批投資台灣的跨國企業，不僅生產各項家電，也奠定台灣科技產業蓬勃發展的基礎。當前台積電與荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）密切合作，在全球晶片供應鏈中發揮關鍵角色，荷蘭亦在推動歐洲「半導體聯盟」（Semicon Coalition）中扮演重要角色，台灣樂於積極協助，共同打造更安全、穩定的晶片生態系。

田中光同時提及台灣民眾對荷蘭文化長期懷有高度好感，自雙方簽署打工度假協議以來，年年吸引大批台灣年輕人申請赴荷，名額供不應求。台灣也以多元文化、自然景觀與美食吸引外國年輕人，盼未來有更多荷蘭青年來台交流，親身體驗台灣社會的活力與包容。

對於台荷政治互動，田中光特別感謝荷蘭眾議院於15日通過4項友台決議，強調維護台海和平穩定的重要性、促進台荷經貿關係、推動雙邊高層互動及支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

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他也強調台灣與荷蘭在總統賴清德所提出之「五大信賴產業」－半導體、人工智慧（AI）、國防安全、安控及次世代通訊等領域具高度互補性，雙方可進一步深化產業與技術合作。

田中光呼籲台荷雙方應在共享民主自由價值及既有的交流基礎上，進一步強化多面向合作，共同為世界帶來正面改變。（編輯：張芷瑄）1140424