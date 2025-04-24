賴總統稱讚罷免影片 黃國昌：打擦邊球有失高度

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（中央社記者陳俊華台北24日電）總統賴清德昨天稱讚罷免行動影片拍得非常好。民眾黨主席黃國昌今天說，賴總統就大大方方站出來說支持大罷免，不用躲在後面打擦邊球，其實有失高度，「打這種擦邊球跟小孩子一樣」。

罷免二階連署進入最後衝刺階段，民進黨日前發布第2支挺公民罷免行動影片「勇敢挺身、為台灣留名」，盼所有公民勇敢站出來。兼任民進黨主席的總統賴清德昨天在民進黨中常會觀看這支影片，並稱讚拍得非常好。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，賴總統不用躲在後面打擦邊球，其實有失高度，就大大方方站出來說作為執政黨主席、中華民國總統，支持大罷免，從頭到尾就是民進黨在搞，「打這種擦邊球跟小孩子一樣」。

黃國昌說，前天他與國民黨主席朱立倫會面，雙方提出4點呼籲，包括經貿談判開放民間與國會參與、台美簽訂自由貿易協定（FTA）、關稅不可高於貿易競爭對手，以及由民間搭設平台提出衝擊影響評估。賴清德卻說這是進行政治操作、攻防，他要問「4點主張哪一點不對？」

黃國昌表示，行政院到目前還沒有交出衝擊影響評估，不僅是怠惰，而是徹底失職失能，賴清德如果真的覺得執政黨早就準備好了、會妥善因應，請把衝擊影響評估報告交出來；如果連這麼基本的事情都做不到，在野黨、民間社會都願意來做，執政黨竟還在說風涼話。

黃國昌說，特別感謝前台大校長管中閔，願意在他邀請下擔當重任；他已責成民眾黨政策會執行長賴香伶積極與國民黨的代表林祖嘉聯繫碰面，針對事前到事中的衝擊影響評估，能趕快搭建起平台。

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另外，媒體報導，國民黨4月26日將在凱道舉辦集會活動，適逢統測考試，僅管周邊並無考場，但因藍營動員加上交通管制，交通恐受影響。木柵高工因應校內百人將於凱道附近北商大應試，也貼出公告提醒考生。

黃國昌指出，木柵高工在哪裡、集會遊行在哪裡，距離大家看一下就知道，「民進黨到現在，我看他們是真的怕了」，帶方向、散播假訊息，再配合媒體操作，省省吧；這不是國民黨主場，也不是民眾黨主場，這是人民的主場。（編輯：蘇龍麒）1140424