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軍備局規劃自動化製程提升產能 參與印太民主供應鏈

2025/4/28 22:20
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（中央社記者楊堯茹台北28日電）國防部傳以5年、新台幣140億元預算打造全自動生產線，以因應台美合作生產155砲彈需求。軍備局今天表示，借鏡俄烏戰爭，目前規劃以自動化製程等多元管道提升產能，並積極參與印太民主陣營共同生產供應鏈。

自由時報引述知情人士指出，為因應台美合作生產計畫，國防部規劃以5年、140億元的預算，在軍備局202廠打造全新的自動化砲彈生產線，並以155公釐砲彈為主，將現有砲彈生產線進行優化提升產能。

對此，軍備局回應中央社提問指出，借鏡俄烏戰爭經驗，軍備局生產製造中心為確保平時戰演訓及戰時供給無虞，目前規劃以自動化製程節約人力及擴充產線等多元管道提升產能。

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軍備局進一步說明，自動化製程將置重點於中大口徑彈藥、發射藥、瞄準鏡及各式裝備組裝等生產線，以強化戰時武器及彈藥供給韌性，同時積極參與印太民主陣營共同生產供應鏈。

軍備局也說，軍備局生產製造中心具備各式口徑火砲及彈藥自主產研能量，現有產線及機具設備，均依軍種委製項量，妥適規劃生產計畫及排程，如期如質滿足軍種戰備任務需求。（編輯：楊凱翔）1140428

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