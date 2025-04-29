賴清德未下令罷藍委全過？民眾黨批別說一套做一套

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（中央社記者郭建伸台北29日電）民進黨秘書長林右昌今天否認民進黨主席賴清德，曾下軍令要求35位國民黨立委罷免連署都要過關。民眾黨發言人張彤指出，民進黨身為執政黨，別說一套做一套，還拿全體民眾生計做政治籌碼、操作社會對立。

民進黨發言人卓冠廷指兼任民進黨主席的總統賴清德曾在中常會下達軍令，35個藍委連署罷免案全都要過。林右昌今天表示，罷免行動是公民團體自主行為，從來不是民進黨主導，民進黨一貫立場與主張，就是全力協助並維護公民團體權利。

對此，張彤今天透過聲明指出，民進黨方向大轉彎、上演網內互打，是眼見被揪出「以黨領政完全不演了」，因此趕快一個扮白臉、一個扮黑臉滅火，又或只是一齣地方議員被黨中央打臉的鬧劇。

張彤批評，若卓冠廷所言屬實，賴清德貴為元首，卻下達軍令全力推動大罷免，正坐實綠色黨國體制現形，以及全台的民進黨民代們領著納稅人的錢，竟然正事不做只要搞政治鬥爭，徹底踐踏民主，荒謬至極。

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張彤強調，若只是地方議員為博取聲量而被打臉，不僅顯示卓冠廷不適任議員，更是信用破產的發言人。

張彤表示，正告民進黨，身為執政黨別說一套做一套，為了鞏固自身政黨利益持續癱瘓國政，拿全體人民的生計當政治籌碼，操作社會對立、動用國家機器打擊政敵。（編輯：張若瑤）1140429