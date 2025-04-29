提振左營四海一家餐廳營運 海軍加入新元素菜單

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（中央社記者吳書緯台北29日電）根據海軍向立法院提交的書面報告，為提升海軍四海一家餐廳營運，將以江浙菜、眷村菜為菜色基底，加入新鮮元素，研發獨特風格的主廚推薦菜單，並賦予菜色故事性及飲食儀式感，藉以在大高雄地區打響四海一家餐廳的品牌形象。

海軍司令部向立法院提交「海軍四海一家營運改善」書面報告，指出四海一家主要以服務、非營利為目的，同時是高雄左營碩果僅存的庭園式餐廳，希望提供國軍官兵、榮民、與國防事務有關人員及地區民眾優質、溫馨且具傳統眷村口味之餐飲服務，藉以調劑身心、激勵士氣及團結向心，並具有傳承海軍歷史文化的重要意義。

海軍指出，四海一家近年來因受新冠肺炎疫情、兵役轉型及部隊加菜方式改變等影響，營運賸餘相較往年明顯減少，民國110年受新冠肺炎影響虧損近新台幣530萬元，而海軍已於110年核定四海一家未來營運策略，期望透過結合軍事及眷村文化觀光、推廣口碑行銷、周邊社區優惠推廣、眷村文化園區與左營高爾夫球場優惠結盟及強化婚宴菜色場地設計等策略作為，提升餐廳營運績效，以達永續經營目標。

針對四海一家餐廳營銷改進，海軍指出，強化廚師陣容，主打特色餐飲，已聘請曾於高雄市知名餐廳任職的主廚加入，可大幅提升餐廳餐飲研發及烹飪能力，透過不同食材的轉化，提升既有菜色的精緻及美味度，並將以江浙菜、眷村菜為菜色基底，加入新鮮元素，研發具四海一家獨特風格的主廚推薦菜單，並賦予菜色故事性及飲食儀式感。

海軍舉例，如同想吃酸菜白肉鍋，就想到左營劉家酸菜白肉鍋及其獨家芝麻醬，藉以在大高雄地區打響四海一家餐廳品牌形象，爭取更多消費者。

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海軍並表示，高雄市政府為帶動茄萣、橋頭、左營等濱海地區產業及觀光發展，規劃「濱海聯外道路開闢工程（簡稱新台17線）」，預定於117年12月完工，新闢道路將通過四海一家外圍，勢必帶動人潮與經濟發展，海軍因此也審慎評估四海一家委商的可行性，盼透過積極轉型，擴大整體營收效益。

此外，海軍表示，立法院於1月通過「發展觀光條例」第70-2條修正案，落日條款展延至119年1月21日，四海一家將持續秉持服務熱忱，提供日租住宿服務直至委商得標後停止。（編輯：林興盟）1140429