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東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 政治

建研所實驗室設全國最大造風機 17級風測橋梁韌性

2025/4/29 19:49（4/29 20:31 更新）
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內政部長劉世芳（左6）29日視察內政部建築研究所設置的風雨風洞實驗室，其中又包括風雨實驗館及風洞實驗館。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月29日
內政部長劉世芳（左6）29日視察內政部建築研究所設置的風雨風洞實驗室，其中又包括風雨實驗館及風洞實驗館。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月29日
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（中央社記者高華謙台北29日電）對於氣候變遷帶來的極端災害頻率上升，內政部長劉世芳今天視察內政部建築研究所設置的「風雨風洞實驗室」，不僅有全國最大造風機與風洞設備，還可提供17級風，進行太陽光電板、無人機與建築橋梁等抗風試驗。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳今天前往建研所視察所屬「風雨風洞實驗室」及「防火實驗中心」並表示，實驗中心是台灣建築安全、節能及永續發展的重要支柱，對於國內建築檢測技術的發展與應用貢獻卓著，透過實驗中心的先進設備與技術量能，對防火材料及結構性能、建築設備抗風雨與綠建築節能技術的驗證提供強大後盾。

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劉世芳指出，面對氣候變遷與極端災害頻率上升，提升建築物防災與節能韌性刻不容緩，除了風雨風洞實驗室外，防火實驗中心具備國內最完整的防火性能檢測設施，包括建築材料燃燒發熱量試驗設備、建築結構與防火設備耐火實驗設備等，為建築材料與構件提供精確防火測試環境。

劉世芳期許，未來實驗中心能積極配合國家政策發展，研究成果落實法規制定及領航產業研發技術，內政部將持續支持建築研究所提升實驗與研究能量，發揮學研與實驗驗證引領角色，共同推動建築科技創新。（編輯：楊凱翔）1140429

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