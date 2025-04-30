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學者：美中暫時關稅協議可期 鋪路9月聯大場邊會

2025/4/30 14:05（4/30 14:51 更新）
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國策院30日舉行「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會，多位學者出席並合影。中央社記者楊堯茹攝 114年4月30日
國策院30日舉行「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會，多位學者出席並合影。中央社記者楊堯茹攝 114年4月30日
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（中央社記者楊堯茹台北30日電）川普宣布對等關稅，中國回擊對美加徵125%報復性關稅。學者今天表示，非理性關稅將兩敗俱傷，美中想談判還缺一塊敲門磚。另有學者認為，不管「川習會」與否，極可能出現暫時性關稅協議，為9月聯合國大會期間的美中場邊會鋪路。

國策院上午舉行「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會，探討美國總統川普（Donald Trump）執政100天的影響，學者聚焦川普祭出對等關稅，美中貿易戰再度升溫。

川普宣布對中課徵245％關稅，中國則對美加徵125%關稅、減持美債以及停止波音飛機交接。國策院副院長郭育仁表示，這完全是情緒性關稅；經濟上，中國勢必遭受重創，然政治上，美國相對脆弱。

郭育仁指出，不僅經濟數字會變成批評川普的材料，中國也勢必設法滲透美國學界以操弄輿論，且中國國家主席習近平正聯合東南亞國家「反川普」氛圍，還拉攏日本、從中作梗，「同時又作勢跟你談判」。

郭育仁強調，這種非理性關稅持續不下去，結果必定兩敗俱傷，美中雙方應都想談判，但缺了一塊敲門磚。

中研院歐美所研究員林正義表示，可能的發展是川普與習近平認定對方先讓步之下，調降課徵對方的關稅或在特定項目採取較低關稅，稍緩關稅戰危機。而中國將加強與他國關係，傳達中國無法被孤立的訊息，也將自己塑造成比美國更加可靠的替代選擇。

林正義強調，川普正與重要國家協商對等關稅，是否能修補與盟友關係牽涉到日後施政轉為佳境的可能性，尤須是對製藥原料和稀土金屬等中國關鍵商品的依賴，建立自由世界的供應鏈，不受中國脅迫，並共同打擊中國補貼出口產品的行為。

亞太和平研究基金會執行長董立文則認為，美中對抗領域不止是關稅貿易，而是包括科技、軍事、地緣政治與體制韌性的全方位對抗，且現階段美、中雖表達願意談判，但越晚談越難談，在雙方沒有護欄管控的情勢下，最糟情況是全面衝突、瀕臨熱戰。

董立文強調，習近平希望談，準備談，但不知道怎麼談。由於美中雙方都需要暫時喘息、重新盤整的時間，因此無論「川習會」是否登場，極有可能出現暫時性、官員層級的美中關稅協議，也讓9月舉行聯合國大會期間美中場邊會做個下台階。

前駐美代表高碩泰則認為，川普從不談台美共享價值理念，不就北京在台海採取軍事手段表態；未來台灣對華府的交涉談判，應透過台美政府、民間與企業界，論述台灣對美國在印太的戰略價值與利益貢獻。

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針對台灣因應，中經院院長連賢明指出，需防範中國「洗產地」進而對他國帶來商品傾銷風險，以及美國連帶對他國加徵「二級關稅」抵制的風險。

中山大學財管學系特聘教授蔡維哲則呼籲，政府不能僅「雨天撐小傘」，需加大對傳統產業的具體支持，除推動製造業向更高質化方向轉型，也加速「脫中入北」戰略，並完善產業多元供應鏈，與中國供應鏈形成差異化競爭優勢。（編輯：萬淑彰）1140430

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