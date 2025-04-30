賴清德：台灣是自由民主國家 黑的講久了不會變白

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（中央社記者葉素萍台北30日電）國民黨日前在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，台灣在絕大多數的國際評比都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，但執政黨有責任把事實、道理講清楚說明白。

民進黨今天召開中常會，賴清德說，台灣在絕大多數的國際評比都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，不過，「仍然有可能會因此混淆視聽」。

賴清德說，執政黨有責任把事實、道理講清楚說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相，他希望黨公職發揮全力為政策宣傳。（編輯：林淑媛）1140430