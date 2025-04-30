政院：均衡大專校院師資性別比 考量專業、受教權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長卓榮泰今天主持性平會議，在性別薪資統計議題，指示評估增列身心障礙人士等不利處境者的性別薪資統計，以利研擬更全面策進作為；同時力促在確保專業、兼顧學生受教權前提下，大專院校能達成更均衡的師資性別比例。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院性別平等會第32次委員會議」時指出，請主計總處提供公務大數據中各類性別統計分析資料，協助勞動部、金管會及各主管機關後續資料運用事宜，並評估增列不利處境者的性別薪資統計，如身心障礙人士、原住民等，以利研擬更全面的策進作為。

卓榮泰要求，勞動部應強化公司同工同酬的自我檢核及改善，並協同主計總處及各主管機關，定期揭露各行各業的性別薪資資料，積極推動改善策略。

明年起，實收資本額新台幣100億元以上的上市櫃公司，須揭露男性及女性非主管職務，全時員工的薪資平均數及薪資中位數資訊，卓榮泰要求金管會加強宣導，展現政府改善性別薪資差距的決心，並要適時針對統計數據對外詳細說明。

教育部、國防部、內政部會中報告「大專校院系所專任教師任一性別比例過低之具體改進策略」。卓榮泰表示，請教育部、國防部及內政部，針對僅有單一性別專任教師的系所，瞭解原因，視情形依聯合國消除對婦女一切形式歧視公約規定，評估訂定暫行特別措施，並請確認後續相關精進招聘規定的合宜性。

他指示，教育部、國防部及內政部蒐集國外推動相關經驗，確保主管大專校院所招聘教師在專業能力符合要求，並兼顧學生受教權的前提下，積極打造性別友善、尊重多元且更具包容性的職場環境，並依所訂目標、期程及策略，逐步達成更為均衡的師資性別比例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，卓榮泰說，為打造性別友善與包容性的生活環境，請環境部持續評估各地設置性別友善廁所的需求情形，並兼顧衡平性，針對較為不足的縣市進行輔導，加強督導查核新增設廁所是否符合性平友善規範。

為提高公廁的多元友善度，卓榮泰也請環境部蒐集社會各界意見，精進作法及改善策略，消除社會大眾使用疑慮，同時強化鼓勵私部門設置性別友善廁所參與的機制。（編輯：林興盟）1140430