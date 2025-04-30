衛福部長邱泰源瑞典投書：讓台灣幫忙大家更健康

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩30日專電）瑞典知名報社「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）29日以「讓台灣幫忙，大家更健康」（Låt Taiwan hjälpa till att ge alla bättre hälsa!）為題刊登衛福部長邱泰源專文，呼籲WHO及相關各方正視台灣長期以來對全球衛生體系的貢獻並納入台灣有意義參與。

邱泰源在投書中指出，健康是基本人權，更是普世價值。提升健康不僅關乎增進人民福祉，更影響全球各國的生存與發展。

第77屆世界衛生大會通過WHO「2025-2028年第14個總體施政規劃」，其中包含提升衛生服務覆蓋率和財務保護，促進全民均健的策略目標，呼籲各國就相關議題採取行動。

投書寫道，台灣早已於1995年開辦全民健康保險制度（NHI），藉由整合不同職業身份的保險體系，於今納保率超過99.9%，實踐全面健康覆蓋。30年來，提供台灣人民公平、可近性高、且有效率的醫療保障，更成為全球健康照護的典範，已經連續7年獲得全球資料庫網站（Numbeo）全球健康照護指標（Health Care Index）排名第一。

此外，WHO於2021年發布2020-2025年全球數位健康策略文件，提出加速發展及運用以人為本（Person-centric）的數位健康方案，以預防、偵測與應對傳染性疾病，建立相關基礎設施和應用健康數據以促進健康與福祉。

邱泰源解釋，台灣持續運用自身資通訊優勢建構高成本效益及效率的衛生體系及服務，包括健保雲端系統提升病歷互通效率，並藉由快捷式健康照護可互通性資源（Fast Healthcare Interoperability Resources，FHIR）標準推動國際醫療資料的交換，透過AI輔助技術推動智慧醫療發展。

因此，邱泰源表示，儘管台灣面臨政治挑戰，卻始終積極參與全球衛生事務，並致力於支持全球衛生體系。遺憾的是，因中國不斷扭曲聯大第2758號及世界衛生大會第WHA25.1號兩決議，使得台灣無法參與WHO這一全球最重要的健康合作體系。

更值得注意的是，這兩項決議並未提及台灣或台灣為中國的一部分，也未賦予中華人民共和國在WHO代表台灣的權利。

投書中呼籲，為實踐聯合國包容及普遍性的核心價值，WHO及相關各方應正視台灣長期以來對全球衛生體系的貢獻。

邱泰源表示，WHO應採取更開放的態度和彈性，秉持專業及包容的原則，主動並務實地邀請台灣參加WHA及參與WHO主辦的會議、活動和機制，包括刻正協商中的WHO大流行病協定。

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台灣殷切期盼著能持續與國際社會攜手，共創無國界的健康未來，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

「尼瑞克日報」創立於1843年，報社總部位於瑞典中部的奧勒布羅市（Orebro），依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2024年「尼瑞克日報」每日紙本報紙及網站觸及約14萬人次。（編輯：韋樞）1140430