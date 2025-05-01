罷團2階送件 涂權吉：專注立委工作

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（中央社記者葉臻桃園1日電）罷免中國國民黨籍立法委員涂權吉團隊今天到桃園市選舉委員會，送交第2階段連署書；涂權吉表示，罷免是公民權利，他仍專注立委工作，執政黨也應把精神放在國家大事。

領銜人Rick接受媒體聯訪表示，罷免桃園第2選舉區選出的涂權吉法定門檻連署約3.1萬件，收件超過4.1萬件。

Rick說，根據公職人員選舉罷免法，投票時同意票數須多於不同意票數，且至少要超過約7.8萬同意票才能罷免，這條路還很長、很難，離勝利還非常遙遠，請支持者不要掉以輕心。

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涂權吉告訴中央社記者，他仍專注立委工作，上午還陪台灣電力股份有限公司員工到經濟部要求核電延役。台灣面臨美國關稅問題，許多產業期待政府提出解方、配套，外界也關注非核家園後天然氣儲備量、能源安全性與穩定性。

他說，執政黨應以人民福祉為優先，不應為一黨獨大而專注在攻擊在野黨。（編輯：李明宗）1140501