罷團2階送件 黃建賓：請民眾投不同意票

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）罷免中國國民黨籍立法委員黃建賓團隊今天到台東縣選舉委員會送交第2階段連署名冊；黃建賓說，堅定與鄉親站在一起，懇請所有台東民眾一定要出來投不同意票，共同守護家園。

台東選委會表示，會按程序處理，台東選委會有40天審查核對時間，完成後交由中央選委會接手。

「挫賓行動」團隊展現決心，爭取成為全國第1個送件罷團，上午到位於台東縣政府大樓的台東選委會辦公室送件。

領銜人洪銓政接受媒體聯訪表示，法定門檻約1.2萬份，罷團目標是1.5萬份，最後收件數超過1.6萬份，希望其他縣市加油，超越台東，讓大罷免成功。

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黃建賓透過新聞稿表示，民主進步黨搞大罷免只是選輸想重選，把他當首要獵殺對象，更由於看台東人少，「根本是欺負台東人，用政治惡鬥騷擾台東鄉親！」

他說，上任後與在野黨立委共同在國會推動多項重大民生法案，如修財政收支劃分法，台東每年增加新台幣134億元預算；修中華民國刑法，虐童者加重其刑到1/2；修兒童及少年性剝削防制條例，嚴懲持有兒少性影像者；公益揭弊者保護法通過，實質法律保障吹哨者，這些是民眾與台東鄉親最關心的事。（編輯：李明宗）1140501

罷免中國國民黨籍立法委員黃建賓團隊「挫賓行動」1日上午到台東縣選舉委員會辦公室，送交第2階段連署書。中央社記者盧太城台東攝 114年5月1日