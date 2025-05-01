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羅智強賣書成立戰車隊 助中部新科藍委宣傳反惡罷

2025/5/1 12:14（5/1 14:36 更新）
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國民黨立委羅智強（右3）宣布將把賣書所得款項，在台中、南投、雲林等地成立反惡罷宣傳戰車，支援國民黨新科區域立委反惡罷。中央社記者王承中攝 114年5月1日
國民黨立委羅智強（右3）宣布將把賣書所得款項，在台中、南投、雲林等地成立反惡罷宣傳戰車，支援國民黨新科區域立委反惡罷。中央社記者王承中攝 114年5月1日
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（中央社記者王承中台北1日電）國民黨立委羅智強利用賣書所得，今天成立「護民主、反惡罷台灣戰車隊」，宣傳反惡罷。羅智強表示，他把支持者購書的心意，轉化為幫助其他黨籍立委反惡罷的力量，台灣戰車隊會先從中台灣國民黨新科立委的選區出發，慢慢擴大線路到其他縣市。

迎戰大罷免，國民黨立委羅智強、丁學忠、許宇甄、張嘉郡、游顥、廖偉翔、羅廷瑋等人，今天在立法院召開記者會，羅智強宣布將把賣書所得款項，在台中、南投、雲林等地成立反惡罷宣傳戰車，支援國民黨區域立委反惡罷，羅智強也率眾人高呼「護民主，反惡罷，台灣戰車隊出發」。

羅智強指出，現在準備要全台逐一串聯護民主、反惡罷的力量，他日前出版護民主反惡罷的新書，第一階段已售出5000本，代表5000個心意，匯聚成支援遭惡罷的國民黨立委，賣書所得新台幣250萬元，將組成台灣戰車隊，投入反惡罷的宣傳，支援台中、南投及雲林等地的國民黨新科立委。

羅智強表示，現在台灣民主制衡力量遭受非常嚴重的威脅，所有在野立委都是民主制衡中的重要力量，一位都不能少，他把支持者購書的心意，轉化為幫助黨內遭罷立委的力量。國民黨新科立委是民進黨狙擊的重要對象，他認為在野監督的新生力量不能被摧折，台灣戰車隊的目標就是要「護民主、反惡罷」。

羅智強指出，台灣戰車隊先從中台灣出發，慢慢擴大線路到其他縣市。每個人都是小蝦米，正在對抗一隻獨裁大鯨魚。這場為了捍衛民主的對抗，不只是一個人、一個政黨的事情 ，所有人都要站出來。

廖偉翔指出，透過戰車的宣傳，開始號召全國人民，因為台灣社會不能只有一種聲音。目前台灣面臨內憂外患，在國家最需要團結的時刻，只看到執政黨不顧民生推動大罷免，在國內製造仇恨，升高對立。希望透過戰車宣傳，全台串聯，號召更多人反對大惡罷。

羅廷瑋表示，感謝羅智強的付出，讓大家感受到自己並不孤單，有更多夥伴在身邊，面對這場由執政黨主導的大惡罷，國民黨需要所有支持者用自己的力量，幫忙宣傳反惡罷，大家一起努力加油。

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游顥指出，感謝羅智強組成反惡罷戰車隊。在426凱道集會民眾發出怒吼後，國民黨的反惡罷戰車隊要在全台的每一個鄉鎮、每一個角落，吹響反攻的號角。大家必須要勇敢站出來，勇敢發聲，發出愛護民主的聲音。

丁學忠表示，感謝羅智強在資源有限的情境下，願意幫忙用「反惡罷台灣戰車隊」協助宣講，讓地方民眾知道這場惡質的罷免是不正義、不應該的，大家應該都要站出來投下不同意罷免票，他會用最認真的態度來面對這場惡罷。（編輯：翟思嘉）1140501

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國民黨立委羅智強（中）、丁學忠（左2）、許宇甄（左3）、張嘉郡（右2）、游顥（右1）、廖偉翔（右3）、羅廷瑋（左1）等1日在立法院舉行記者會，羅智強宣布利用賣書所得，成立「護民主、反惡罷台灣戰車隊」，支援國民黨區域立委反惡罷，現場率眾人高呼口號。中央社記者郭日曉攝 114年5月1日
國民黨立委羅智強（中）、丁學忠（左2）、許宇甄（左3）、張嘉郡（右2）、游顥（右1）、廖偉翔（右3）、羅廷瑋（左1）等1日在立法院舉行記者會，羅智強宣布利用賣書所得，成立「護民主、反惡罷台灣戰車隊」，支援國民黨區域立委反惡罷，現場率眾人高呼口號。中央社記者郭日曉攝 114年5月1日
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