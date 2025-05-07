進口查獲萊豬 吳思瑤：萊豬叩關是過度渲染不實操作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北7日電）近日有3批澳洲進口冷凍豬肉被檢出含有萊克多巴胺，更有人憂慮萊豬將叩關。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，這是台灣廠商與進口商之間的商業糾紛，萊豬叩關是過度渲染跟不實操作，食安是專業、科學問題，不要政治操作，造成不必要的社會恐慌。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於一週內連續3批澳洲進口豬肉被驗出含有萊劑，吳思瑤說，這是台灣廠商與進口商之間的商業糾紛，據悉台灣廠商與進口商簽訂的合約是進口豬肉不能含有萊劑，因此，這是單純的商業糾紛，就讓商業糾紛循司法途徑處理。

吳思瑤表示，食安是專業、科學的問題，不要政治操作，這次被驗出含有萊劑的進口豬肉，是賴政府做到資訊公開透明及已建立的嚴謹查驗機制，就讓食安回歸專業、科學，不要政治操作，造成社會不必要的過度渲染跟社會恐慌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於媒體詢問未來萊豬是否叩關，吳思瑤說，並沒有這樣的事情。

吳思瑤指出，國人可以相信朝野訂定出的食安機制，食安法一修再修，愈來愈嚴格，所有的資訊公開透明，所有的查驗比過去更嚴格、頻繁，台灣對萊劑的標準比國際標準更嚴格，食安層層把關，食安不容政治渲染跟不實操作。（編輯：翟思嘉）1140507