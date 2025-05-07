澳洲萊豬輸台 國民黨團譴責政府食安擺爛

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（中央社記者王承中台北7日電）澳洲進口「冷凍豬腳」成首批輸台萊豬，食藥署日前表示，因殘留符合規定，無需加強抽驗、不公布殘留合格者名單。國民黨團副書記長王育敏今天說，如此嚴重的食安問題，卻看到衛福部食藥署安心放行，嚴厲譴責賴政府，食安擺爛放水放行。

根據衛生福利部食品藥物管理署「豬肉儀表板」資訊，6日新增2批澳洲進口「冷凍豬腳」檢出萊克多巴胺，檢出值符合標準。進口商華鋐國際貿易發表聲明致歉，也承諾強化管控。食藥署日前表示，因殘留符合規定，無需加強抽驗、不公布殘留合格者名單。

國民黨立法院黨團副書記長王育敏，國民黨立委丁學忠、張嘉郡、洪孟楷，以及雲林縣養豬協會副理事長蔡德福等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，質疑民進黨政府開放萊豬進口，不標示、不公布萊豬流向，是為了對美關稅談判先行讓步、試水溫。

王育敏指出，澳洲豬肉進口數量在近年逐步攀高，民國112年總計進口242公噸、113年139公噸，今年到5月分已經進口268.19公噸，目前被查出含有萊克多巴胺的豬肉已經高達70.24公噸，有將近1/3的澳洲豬肉含有萊克多巴胺，其中豬腳占大多數。

王育敏表示，如此嚴重的食安問題，卻看到衛福部食藥署安心放行。諷刺的是，業者道歉，食藥署卻通通放行，這是什麼食安標準；當年進口含萊克多巴胺美豬時，蔡政府掛保證會讓民眾有選擇權，反觀賴政府卻不公布萊豬流向，國民黨團嚴厲譴責賴政府，食安擺爛放水放行。

張嘉郡指出，國民黨團一再強調，進口含有萊克多巴胺的豬肉必須公開流向，民眾有知的權利和選擇權，尤其不能流入校園、流入學童營養午餐；公布流向是食安最基本防線。要求食藥署恢復百分之百的查驗，對含有萊克多巴胺的豬肉，必須公開流向。

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丁學忠表示，進口豬肉不標示產地，也不公布流向，若再經過加工後，未來就更難追查流向，會變成食安系統的大問題，讓民眾對豬肉食用產生疑慮，甚至影響國內豬農權益。雲林縣是全國養豬戶最大的縣市，豬農守規矩，卻被迫跟含有萊克多巴胺的進口豬肉，進行不對等的市場競爭。

洪孟楷指出，民進黨政府高喊食安優先，但卻看不到具體做法，質疑漏網的萊豬還有多少。民眾要求政府標示來源、流向是最基本的權利，民進黨政府不願主動公布產地和流向，他質疑這是在護食安，還是護萊豬。（編輯：翟思嘉）1140507