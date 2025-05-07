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黃國昌：不容許匯率成為談判籌碼 民眾黨會強力監督

2025/5/7 15:39（5/7 15:59 更新）
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圖為新台幣與美元現鈔。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北7日電）新台幣近日猛烈升值引發關注，民眾黨主席黃國昌今天呼籲，請總統賴清德出面承諾，未來台美經貿談判時，不會觸及匯率，不會犧牲台灣利益，民眾黨會強力監督政府，不容許匯率成為談判籌碼。

民眾黨今天召開中央委員會，會後發布新聞稿。黃國昌在會中與黨公職討論近日新台幣升值議題，表示賴總統才公開說「台美談判沒有觸及匯率」，結果韓國中央銀行行長李昌鏞公開受訪提及「美國和各國討論匯率問題」，而行政院長卓榮泰在立法院備詢時，竟不敢承諾未來對美談判不涉及匯率問題。

黃國昌強調，既然卓榮泰沒有擔當，那就請賴總統出面向民眾承諾，未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣利益，也不會犧牲人民利益。

民眾黨指出，許多黨公職在中央委員會對匯率感到擔憂，並轉達各地企業所遭遇的困境，但政府似乎仍然不願意跟民眾說明真相，就連台美有無觸及匯率問題，也讓百姓人心惶惶。

民眾黨指出，從川普關稅戰以來，賴政府明顯準備不足、拿不出解決之道，表現軟弱無能，但政府應該讓民眾充分知道真相，而不是把台灣人當成笨蛋，大玩兩面手法；若政府真的把匯率作為對美談判項目之一，必定嚴重損害台灣經濟與民眾權益，請賴總統面對美國要求時不要只會一味順從，請拿出魄力，並清楚向民眾報告。

黃國昌強調，對此民眾黨一定會繼續強力監督政府，確保台美談判以台灣利益為優先，不容許匯率成為談判籌碼。

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談及新竹市長高虹安罷免案二階送案，黃國昌也在會中裁示，強調新竹市一定要守下來，中央黨部也會全力協助支援。

此外，針對近期澳洲萊豬議題，民眾黨指出，2012年的時任台南市長的賴清德曾強力反對含有萊劑肉品進口，如今在賴清德擔任總統任內，陸續讓澳洲萊豬進口，甚至可能連標示來源國的底線，都會守不住；民眾黨絕對會守護台灣人民的食安，並持續緊盯，替人民健康把關。（編輯：蘇志宗）1140507

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