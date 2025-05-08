國家文官訓練納ChatGPT 體驗AI協作會議紀錄

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（中央社記者高華謙台北8日電）保訓會主任委員兼國家文官學院院長蔡秀涓今天表示，特別增設「人工智慧實作」課程，導入ChatGPT等生成式AI技術操作與情境任務，讓受訓人員在撰寫會議紀錄、新聞稿等真實工作情境中體驗AI協作，厚植未來職場數位應用能力。

考試院透過新聞稿表示，今天召開會議，由公務人員保障暨培訓委員會以「113年公務人員高普考試錄取人員訓練辦理情形」進行專題報告，針對民國113年高普考錄取人員訓練、精進作為及變革方向進行檢視分析。

蔡秀涓指出，113年高普考基礎訓練課程時數達120小時，並搭配27小時輔助數位課程。課程設計聚焦公務人員共通核心職能，包括公文撰作解析、資訊安全、廉政倫理、行政程序法、國家重要政策與議題等課程，並依不同目標職位受訓人員，撰擬教材及層級差異的評量方式。

蔡秀涓說明，除了基礎訓練，實務訓練也展現「師徒制」特色，由用人機關選派輔導員擔任導師，透過「職前講習」、「工作觀摩」、「專業課程訓練或輔導」及「個別會談」等方式，強化新進人員職場適應與專業能力，訓練過程設有汰選機制，以培育出更加符合現代政府所需人才。

蔡秀涓談及，另為因應專業職系類科訓練需求，保訓會積極推動「集中實務訓練」，113年協調28個專業主管機關，辦理72個類科訓練，內容涵蓋專業政策、法規及實務運作等面向。

考試院長周弘憲也提醒，保訓會應持續透過嚴謹的訓練篩選過程，讓受訓人員實際從事擬任職務工作，並適時淘汰不適任或志趣不合人員，提升國家新進公務人力素質。

此外，媒體報導，國民黨立法院黨團批評保訓會日前發函指因立法院預算刪減，導致調訓比例調降，質疑保訓會配合行政院與民進黨公然造謠。

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保訓會發聲明指出，114年度立法院預算審查決議通案刪減新台幣1442萬元，其中各項晉升官等訓練刪減385萬4000元，因此保訓會將114年度委任公務人員晉升薦任官等訓練調訓比率由16.5%微幅調整為15%，力求不損及公務人員權益。

保訓會解釋，函文說明內容是「……茲因本會所屬國家文官學院114年度預算遭立法院刪減致影響容訓量……」，沒有提及任何特定政黨刪減預算，報導內容絕非事實。（編輯：張若瑤）1140508