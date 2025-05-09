朱立倫：賴總統若持續消滅在野黨 有走向獨裁疑慮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨主席朱立倫的「納粹說」引發外界質疑，朱立倫今天表示，永遠譴責法西斯、納粹，如果總統賴清德持續消滅在野黨，就會有走向獨裁的疑慮，希望賴總統不要每天想消滅反對聲音，相信民眾就會認為賴總統不是獨裁者。

基隆地檢署偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書案，日前再度約談國民黨基隆市黨部主委吳國勝，8日凌晨複訊後，向法院聲押禁見獲准。

國民黨主席朱立倫今天前往基隆市，出席基隆市黨部主委林沛祥布達典禮。由於「納粹說」引發歐洲各國駐台單位不滿，朱立倫在接受媒體聯訪時，對於是否考慮換說法並道歉，朱立倫表示，希特勒、法西斯、納粹是人類史上最凶殘的獨裁者、侵略者，永遠都要譴責的立場不變。

朱立倫說，如果賴總統持續消滅在野黨，走向獨裁，就會有這樣的疑慮，這是他的本意，也是堅定的立場。希望賴總統走向民眾所期待的家和萬事興，不要每天想要消滅民眾黨、國民黨，消滅所有反對聲音，相信民眾就會認為賴總統不是獨裁者，否則罵賴總統的聲音將不只有他，而是全世界。

朱立倫表示，民進黨現在誰都不可以罵賴總統，賴總統最偉大，但賴總統所做的就是獨裁者，破壞台灣民主，甚至成為歷史罪人，包括民進黨的前輩都認為賴總統將毀掉台灣的民主基礎，讓人痛心。賴總統是對外完全無能，對內凶殘對待在野黨。

朱立倫說，獨裁者會想盡一切辦法消滅在野黨，他這幾天很感慨，前民眾黨主席柯文哲被關8個多月，至今仍無具體事證，還在環繞政治獻金到底是不是賄款，這樣民眾能接受嗎。且辦藍不辦綠，不是他講的，而是民調顯示，過半數民眾都認為如此，有針對綠營這樣嗎。

透過 Google News 追蹤中央社

朱立倫表示，4年前罷免時任高雄市長的韓國瑜，1400多份偽造有辦嗎，結果連傳喚都沒傳喚，去年對基隆市長謝國樑罷免案的造假案也沒處理。

朱立倫說，國民黨立委吳宗憲曾表示，現在檢調就是小案大辦，過去從沒有對偽造文書用這樣子辦，檢調所接到的命令就是不但要大辦，還要嚴辦，辦倒國民黨是最重要的目標，這就是今天的獨裁者賴總統的行徑。（編輯：林興盟）1140509