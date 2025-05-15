出席哥本哈根峰會 夏立言：傳達中華民國多元聲音
2025/5/15 14:21（5/15 14:36 更新）
（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨副主席夏立言代表國民黨出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」，夏立言表示，行前國民黨主席朱立倫交代他的任務，除了向國際社會清楚傳達中華民國的多元聲音，更要宣示國民黨期望深化與全球民主盟友夥伴關係深化的決心。
第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）13日至14日於丹麥哥本哈根舉行。國民黨今天透過新聞稿指出，夏立言13日出席高峰會，並與在場的各國政要、外交官及非政府組織人士就兩岸關係、國際情勢與台灣有意義參與國際社會運作等議題廣泛交換意見。
夏立言表示，很榮幸受邀並代表國民黨出席哥本哈根民主高峰會，並強調行前朱立倫交代他的任務，除了向國際社會清楚傳達中華民國的多元聲音，更要宣示國民黨期望深化與全球民主盟友夥伴關係深化的決心。
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夏立言強調，除了參與多場大會議程座談外，更把握機會與來自全球各民主國家的政要、高階外交官及非政府組織負責人進行「場邊外交」。不僅就台灣現況與未來挑戰、兩岸關係、全球民主發展等議題深度交換意見，更藉機為「台灣有意義參與國際社會運作」尋求支持。
國民黨表示，夏立言在峰會空檔，特別與歐洲議會對中政策代表團團長艾洛格魯（Engin Eroglu，另譯安格魯）及前任團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）就兩岸關係與國內政情進行深度交流。夏立言說，國民黨將持續主張「國防」（Defense）與「對話」（Dialogue）並進的2D戰略，並期待歐洲議會能持續在實務上支持台灣。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1140515
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