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罷團：12罷藍委案二階未達安全門檻　籲持續連署

2025/5/19 12:11
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（中央社記者高華謙台北19日電）12個罷免國民黨立委的團體今天說，民眾可能認為送件後就可以鬆懈，但其實他們距離安全門檻130%仍有差距，很有可能需要補件，因此希望各界在這1個月內，再為這12選區衝出10萬份連署，迎戰可能的補件。

反共護台志工聯盟今天舉行「『十萬』火急，艱困罷免區告急救援」記者會並表示，已有30席罷免藍委達標，並送交各地選委會，但已送件選區中，還有新北、桃園、新竹、台中、南投等11個選區因收件數超過法定門檻不多，急需全民動員協助補件；基隆罷免團體則尚未送件，但也尚未達安全門檻。

民進黨立委沈伯洋表示，許多民眾認為送件後就可以比較鬆懈，但其實送件份數還要扣掉有參與第一階段提議的人，因此有些區域有可能要補件。以法定門檻100%來說，安全門檻約為130%，但有些區域只比100%多出一些，若後續再加上補件期與審查期，會造成很多罷團負擔，因此希望現階段民眾繼續連署，讓第三階段順利走下去。

沈伯洋說，尤其5月是審查期，也是罷免較冷卻期間，除了等待審查外，公民團體也主動出擊，把有可能補件的部分先收齊，第三階段投票才有可能順利進行，否則如果大家對這件事麻痺、遺忘，對三階可能不利，因此誠懇呼籲民眾趕快簽下連署書。

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基隆罷免團體表示，他們依規定要在5月23日前送件，目前預計5月22日送件，狀況非常危急，已派出派報團隊發送連署書，民眾若在信箱看到連署書可以填寫完畢後再聯繫志工收件。

多個罷免團體也說，在宣布送件後，收件數量出現雪崩式下滑，但距離安全門檻還差數千份，希望能在5月底收到安全門檻。（編輯：蘇龍麒）1140519

沈伯洋
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