核電廠若申請重啟 核安會主委陳明真：有安全疑慮可以駁回

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（中央社記者林敬殷台北21日電）核管法修法過後，核電廠重啟需多少時間，及核廢料處理，成為立委關切議題。核安會主委陳明真今天在立法院答詢表示，若台電提出申請，核安會會把關，如果認為有安全疑慮，也可以駁回，不是申請就會通過。

立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案，朝野委員均同意中研院及核安會遭凍結預算全數解凍。

民進黨立委郭昱晴質詢時表示，剛除役的核三廠2號機，已經工作40年，功成身退之後，核安之外，還有核廢料問題，目前高放射性廢棄物最終處置場址設置條例有無進展，低放處置和選址有沒有最新進度。

核安會核物料管制組長陳文泉表示，高放選址條例部分，經濟部今年已經成立專案辦公室，預定今年就會提出相關法案；低放部分，台電在2019到2024年間已完成2期的社會溝通計畫，目前正要進行第3期社會溝通，經濟部廠址遴選小組已經選出台東達仁鄉和金門烏坵鄉2個建議候選場址，台電也已在當地設立專職的溝通小組。

郭昱晴表示，核廢料處置場址一直以來都是問題，地方政府和民眾對核廢料放在家的附近有很大疑慮，現在重啟核電公投實在是本末倒置。

對於核安會主委陳明真對外表示，核管法修法後，子法（核子反應器設施運轉執照申請審核辦法）修訂需4個月時間，國民黨立委葛如鈞認為，該辦法第16條早有規定，無需修法。

陳明真說，核電廠停機後再重啟，核電廠必須恢復到營運期間的營運狀態，包括組織、人力訓練，程序書、設備復原等，以確定符合安全運轉要求，還是要做，因此，除了原來4個要求外，還要加上恢復到運轉期間的營運狀態。

國民黨立委謝龍介詢問，核電廠若重啟，核安會有沒有能力做到安全檢查100%，核一、二、三廠可以延役多久。

陳明真說，核安本來就是核安會職責，檢測能力當然有。核安會核安管制組長高斌表示，延役時間取決台電評估，美國是先延長20年，再申請20年。

不過，稍後質詢的民進黨立委張雅琳質疑，核電廠沒有打開，如何知道安全，可以這樣隔空抓藥嗎，講的好像核安會都可以搞定。

陳明真立刻澄清說，沒有保證申請就可以通過。張雅琳表示，「你剛才沒有這樣說」，現在絕對沒有辦法說出安全這2個字。

高斌表示，核管法通過，核安會配合修訂子法，修法要參考國內情境跟國外做法，納入子法研擬管制要求、安全技術規範，子法訂完後，台電依照子法相關規定去盤點重啟所需要工作項目及安全條件，取決台電規劃時程，至於要花多少時間，目前很難了解，國際狀況不太一樣。

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張雅琳問，「是不是要5到15年？」高斌說，按照先前法規是5年前提出申請，目前情境不一樣，除役後提出申請跟運轉中提出申請「狀況不一樣」，需要做更多事情，也要參考國際經驗。

陳明真補充說，核安會會把關，如果認為有安全疑慮，也可以駁回，不是申請就會通過，還要有國際同僚審查。（編輯：張均懋）1140521