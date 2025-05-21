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林佳龍：不能讓中共法律戰成為武力犯台法理依據

2025/5/21 17:33（5/21 17:41 更新）
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外交部長林佳龍21日在外交部舉辦媒體茶敘，暢談上任一週年的成就以及未來展望。中央社記者王飛華攝 114年5月21日
外交部長林佳龍21日在外交部舉辦媒體茶敘，暢談上任一週年的成就以及未來展望。中央社記者王飛華攝 114年5月21日
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（中央社記者楊堯茹台北21日電）南非與索馬利亞以聯大2758號決議，分別要求台灣遷處及拒絕台灣護照入境，外交部長林佳龍今天表示，「一定不能讓中共法律戰成為武力犯台法理依據」，破壞台灣與中國互不隸屬現況，而部分國家要給中國交代，這大家都看在眼裡。

繼諾魯於去年1月以聯大第2758號決議為由做出外交轉向決定，南非政府兩度致函台灣駐南非代表處要求遷離首都普利托利亞，將台灣駐處降級為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），並改列約翰尼斯堡地址。此外，索馬利亞政府也根據該決議禁止持台灣護照入境。

外交部長林佳龍就職滿週年，今天下午與媒體茶敘。媒體關切，中國以聯大第2758號決議打法律戰，近期可觀察到中國已將目標擴及非友邦國家，外交部有無因應。

林佳龍指出，美國當領頭羊要把中國對聯大第2758號決議的扭曲詮釋推回去，多個民主國家也相繼發表聲明，中共確實感受到壓力，才會尋求全球南方、金磚國家（BRICS）支持，「每逼一次都給好處，答應的國家就按件計酬」，什麼生意都要把聯大第2758號決議跟一中原則掛鉤。

林佳龍進一步說明，台灣不是中華人民共和國的一部分，這是台灣共識，也是世界民主國家共識，可是中共就是去逼著南非、逼著索馬利亞，雖然台灣守住邦交國，有些國家還是要跟中共交代，這大家都看在眼裡。

林佳龍強調，中國法律戰之所以重要，中國將聯大第2758號決議詮釋成台灣是中共一部分，那中共攻打台灣就成國內事務，「一定不能讓中共法律戰成為武力犯台法理依據」，破壞台灣與中國互不隸屬的現況，兩岸問題就是國際問題。

對於因應方式，林佳龍表示，台灣外交正處於最困難時刻，但能挺住最後關鍵時刻。他引用巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）所言，中國的援助模式會帶來災難，希望有台灣模式，林佳龍說，但建立台灣模式，台灣就必須先有投資。

林佳龍也重申，目前與12個友邦都是穩定的，至於外界關心聖露西亞與海地出席中拉論壇，兩國官員也沒有簽署北京宣言、為北京背書，但仍會密切注意。

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被問及總統賴清德出訪規劃，林佳龍說明，賴總統去年出訪南太3友邦，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）正在台灣進行國是訪問，馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）接著將回訪，未來非洲和拉美、加海地區都是可能出訪對象。

媒體另詢問，若有機會與中國外交部長王毅見面，將就何議題進行討論。林佳龍打趣地說，不管是兩岸關係還是什麼關係，先從正常人與人關係開始，一定先伸出友誼的手，「那就看他要不要跟我握手」，如果王毅把手收回去，那就是他的問題，還說媒體破哏，王毅將避而不見了。（編輯：林興盟）1140521

外交部長林佳龍21日在外交部舉辦媒體茶敘，分享上任後的施政重點及成果，以及未來展望。中央社記者王飛華攝 114年5月21日
外交部長林佳龍21日在外交部舉辦媒體茶敘，分享上任後的施政重點及成果，以及未來展望。中央社記者王飛華攝 114年5月21日
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