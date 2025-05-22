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張亞中宣布選國民黨主席 朱立倫：依黨章等進行

2025/5/22 13:43
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）孫文學校總校長張亞中今天宣布參選中國國民黨主席，國民黨主席朱立倫說，一切依黨章、選舉辦法規範進行。

至於總統賴清德指示國家安全團隊著手規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，朱立倫上午在新北市板橋區埔墘福德宮宣講「反惡罷、戰獨裁」，接受媒體聯訪表示，國民黨秘書長黃健庭有告知他，已接到總統府秘書長潘孟安致電，只說會聯繫相關事宜。

朱立倫宣講時表示，國民黨籍立法委員葉元之勤跑基層、非常努力為地方爭預算，包括財政收支劃分法等多項民生法案，都可看到葉元之與其他國民黨籍立委的努力。

他說，一旦進入罷免案投票階段，出來投票很重要，支持者一定要出來投「不同意」票，支持新北市長侯友宜就是挺葉元之。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，國民黨不能只是「佛系戰法」，會努力讓民眾理解罷免制度，最後階段積極催出「不同意」票；台灣要和諧，不要「罷來罷去」，國民黨立場是反惡罷，呼籲民主進步黨主席賴清德要團結、和諧台灣，一起努力台灣建設。

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他說，民進黨推罷免已1年多，能停止罷免並讓台灣團結的人是賴總統，賴總統不能成為仇恨製造者，要成為團結製造者，否則台灣如何團結向前邁進。

葉元之表示，他才當選就被指名要被罷免，理由是當選得票數少，「柿子要挑軟的吃」，完全沒道理。他與其他立委爭取修財劃法，努力地方建設，未刪除福利預算，外界卻不斷製造謠言，造成社會不和諧。（編輯：戴光育/李明宗）1140522

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