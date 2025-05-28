罷團更換領銜人失敗 吳思瑤：百分之百尊重

（中央社記者王揚宇台北28日電）罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉退出領銜人身分，罷團送出更換領銜人同意書，中選會說同意書未達相關法定要件，領銜人仍是張克晉。吳思瑤今天受訪提到，百分之百尊重，她也會持續備戰。

另外，今天是吳思瑤生日，媒體追問「罷瑤」領銜人更換失敗，是否感覺像一個生日禮物。吳思瑤說，去年的今天是國會三讀通過國會擴權法案的日子，那天是她這輩子最難忘、最難過的一個生日，而在國會亂了一年、惡例成慣例等情況下，她今年的生日願望是希望國會恢復正常不要再失序，把民主還給人民。

罷免吳思瑤提案領銜人張克晉退出領銜人身分，罷團23日送出更換領銜人同意書。中選會今天說，經北市選委會查對，有700人不是原本提議人，同意書未達提議人總數1/2以上法定要件，因此領銜人仍是張克晉。

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針對上述議題，吳思瑤今天在立法院受訪表示，尊重北市選委會的比對結果，而中選會也是依法行政，她百分之百尊重。此外，她的立場與態度從頭到尾都一樣，即尊重公民發動憲法所賦予的珍貴權利，但行使此權利時，務必要合法合規。

吳思瑤說，針對她的罷免案，目前只是更換領銜人部分沒有成立，罷團還在持續推動，因此她每一刻都還在全力以赴，持續備戰、毫不鬆懈。至於為何有700人不是原本的提議人，她滿臉問號、比誰都想知道答案，況且民主不容造假，沒有人可以濫用公民的權利、盜用公民的意志。（編輯：蘇龍麒）1140528