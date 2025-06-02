藍黨團點名官員勿怯於備詢 將請辭神隱當卸責神器

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨立法院黨團今天點名行政院秘書長龔明鑫、國安會秘書長吳釗燮，以及剛請辭獲准的監察院秘書長李俊俋，曾經無故缺席立院會議，呼籲政府官員，不要害怕到立法院備詢，不要將請辭、缺席、神隱當作是卸責的神器。

立法院司法及法制委員會邀請監察院秘書長、法務部長等單位列席就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告並備質詢。不過李俊俋因涉公務車私用請辭獲准，未出席會議。

國民黨立法院黨團上午召開記者會，立委葛如鈞表示，少了藐視國會的制約，政府官員肆無忌憚的用各種手段，逃避被監督的職責，人民開始失去監督政府的權力。他點名，從去年底無故缺席備詢的龔明鑫，再到吳釗燮，以及剛請辭的李俊俋，是不是不想來立法院，就可以不用來。

葛如鈞說，立法監督行政，主要是透過日常的質詢，以及預算有效合理的刪凍，讓行政可以做得更好，但如今官員遇事就無故請假，或是質詢亂回，預算被砍就開始恐嚇、情勒，這不是全民期待有行動能力、有責任的政府該做的事。

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葛如鈞強調，國民黨團呼籲政府官員，千萬不要害怕來立法院備詢，這是官員的責任、立委的權利，更是總統賴清德口中的更大的民主，在執行的事務。

葛如鈞也說，官員請不要將請辭、缺席、神隱當作是卸責的神器，請辭不代表事情一筆勾銷；缺席、神隱也只是讓全民知道，是在害怕與逃避。（編輯：萬淑彰、楊凱翔）1140602