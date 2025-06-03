政院115年度施政方針 強調中國威脅須防杜敵諜刺密

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（中央社記者高華謙台北3日電）行政院公布明年度施政方針，與今年相比，更加強調中國威脅，除了將全力推動總統賴清德17項國安與統戰因應策略，藉國安聯防建構情蒐網絡及反情報案件調查能量，防杜敵諜刺密蒐情及滲透破壞，也要推動提升國防預算達GDP 3%。

行政院公布民國115年施政方針指出，新政府自去年成立以來，歷經行政、立法兩院磨合，以及國際間文攻武嚇與戰爭威脅，內、外部環境充滿挑戰與機會。

政院說，盱衡全球局勢，地緣政治動盪依舊，行政團隊將依賴總統召開的國安高層會議結論，全力推動17項因應策略，以及提升國防預算達GDP 3%。也要建構國安法制改革，防制對台統戰、滲透與認知作戰的危害；另也要強化高科技保護，與友盟國家合作共同打造全球民主供應鏈。

在外交方面，政院表示，將延續踏實外交路線，推動互惠互助的信賴外交；也會擬定行動計畫，透過與友盟國家合作，向全世界宣達反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識，反制中國意圖在國際社會消滅台灣、矮化台灣主權的野心作為。

針對國防政策，政院指出，以「建構不對稱作戰」、「強化防衛韌性」、「提升後備戰力」與「厚植灰色地帶應處能量」四大面向建構堅強防衛戰力；也會依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，統合整體資源及全民總力。

政院說，會採「實兵、實地、實時、實裝」方式訓練國軍部隊，積極強化「備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰」的聯戰訓練整備；依各層級訂定訓練科目、目標與標準落實施訓，建立可恃戰力。

政院表示，依聯合作戰需求循自製、商售及軍購等多元管道獲得國軍所需武器裝備；透過前瞻科技發展，整合學術單位及研發機構量能，建立國防產業級別認證及安全管控機制；建構完整國防產業供應鏈，達成國防自主。

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政院指出，藉國安聯防建構情蒐網絡及反情報案件調查能量，並重新建構軍事審判制度及增訂「對敵人效忠表示」的處罰，防杜敵諜刺密蒐情及滲透破壞；整合中央及地方政府動員量能，強化全社會防衛韌性；擴大後備編實訓練，精進部隊教召作業，落實演習驗證及實戰射擊，厚植全民防衛戰力。

政院強調，將持續鞏固台美關係並深化友盟軍事交流合作，藉推動高層政策對話、軍事事務改革及國防產業發展，拓展友盟國家雙邊及多邊軍事交流，強化國際友台力量。（編輯：潘羿菁）1140603