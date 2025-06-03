中科院與中正大學簽MOU 打造無人機非紅供應鏈

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（中央社記者吳書緯嘉義縣3日電）為促進民雄航太暨無人機產業園區發展，中科院與中正大學今天簽署合作備忘錄，結合彼此資源，打造無人機非紅供應鏈。中科院長李世強表示，政府明年起的5年將投入將近新台幣304億元，挹注在無人機產業研發與產業鏈韌性。

國立中正大學與國家中山科學研究院今天在中正大學舉行合作備忘錄簽署儀式，在嘉義縣長翁章梁的見證下，由李世強與中正大學校長蔡少正簽署合作備忘錄。中科院指出，備忘錄簽署使民雄航太暨無人機產業園區融注產官學研各界的合擊力道，以及結合嘉義太保亞創中心及未來的飛試基地，構築一條龍式的非紅供應鏈。

翁章梁致詞表示，無人機是國家重要策略性產業，未來將由中央政府主導、地方配合的模式，目前業者對於進駐民雄航太暨無人機產業園區的意願非常高，中央政府也正在協調評估未來中大型無人機的測試基地，包含嘉義航空站（水上機場）、恆春機場或是台東等地都是考量範圍。

翁章梁說明，目前無人機相關政策在中央層級是由行政院副院長鄭麗君統籌，透過在法規面與場域的完善，使台灣無人機產業能良好發展，而產業要能發展需要人才，而中正大學就有許多人才，透過中科院與中正大學的合作，就於人才培育和就業都有良好的幫助。

李世強致詞說，目前約有70家廠商有意願進駐民雄園區，未來AI人工智慧與無人載具的發展密不可分，因為無人載具不再是自動化，而是自主化，可以自行思考與任務管理，可以自行飛行並完成任務，AI使無人載具可以不斷升級；他要求中科院的無人載具每3個月要進行自主軟體升級，但是中科院缺乏創新因素，所以需要中正大學的教授與學生帶來創新精神，讓無人載具可以更加進步。

李世強表示，民雄園區今年開始建置，為期3年的預算達86億餘元，明年開始的5年內，政府會再投入將近304億元的預算挹注在無人機產業的研發與產業鏈韌性，希望中科院能扮演無人機產業的產官學界中間的「連接器」角色，而中科院也在行政院指導下，已經協助訂定台灣無人機OS（作業系統）標準化規格，除了訂定標準化規格化外，也能在區域的無人機產業扮演領頭羊角色。

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蔡少正指出，希望透過中科院與中正大學的合作，讓中正大學研發實力更上一層樓，中正大學在無人機、AI、資通訊都有很紮實基礎，且在法規面上也有法律系正在鑽研，都能提供無人機產業很多的協助。

中科院指出，備忘錄簽署後，正式開啟產學研在地交流的契機，並積極深化園區內人才培育、法規、營運、科研合作、測評、遙導通訊、資安、AI治理、數位孿生與AI技術應用等實務工作，結合彼此人才、設備、技術及學術研究資源，透過培育實務專才、資源共享交流、推動前瞻技術開發等模式，積極拓展民雄園區相關領域的研發能量，提升國防自主研發實力。（編輯：楊凱翔）1140603