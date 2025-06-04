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美參議員：台灣備戰態度180度轉變 建立可恃後備部隊

2025/6/4 08:29（6/4 08:38 更新）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）美參議員芮基茲4月訪台，今天談到對台灣戰備的觀察時指出，台灣一年內態度轉為積極，幾乎是180度的變化，例如建立堅實後備部隊，配發步槍及夜視鏡等。大西洋理事會副會長也表示，副總統蕭美琴已協助成立國防創新單位。

聯邦參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts）下午在「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）爐邊對談（Fireside Chat）中，呼應印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）的評估，強調中國在台灣周邊的許多軍事行動，本質上是進行「侵台預演」。

「好消息是，我們（訪台期間）會晤賴總統領導的新政府，我們和他見面，也見蕭副總統及他們的國防部長和軍方官員。台灣正在認真準備抵禦侵略，也認真試圖對抗脅迫」，芮基茲說。

共和黨籍的芮基茲4月率跨黨派參議員訪台，團員包括民主黨議員昆斯（Chris Coons）及共和黨的巴德（Ted Budd），這是芮基茲今年出任外委會亞太小組主席後首次出訪。

他表示，他當時問台灣官員，「你們有戰鬥意志嗎？」而官員是這麼回答的，「我不知道我們是否能在那一刻到來之前告訴你我們有戰鬥意志，但我們確實有戰鬥意志」。

芮基茲形容這樣的態度「幾乎是180度的轉變」，當前的局勢像與時間賽跑，台灣正在積極採取行動，相關作為包括打造一支真正的後備部隊，並為這些人購買步槍、防彈背心、頭盔及夜視鏡等裝備。

台灣後備部隊的重要性方面，芮基茲說，中國國家主席習近平將奪台視為歷史定位，已指示軍方於2027年前具備攻台能力。如今習近平已經72歲，或許在位5年、10年或是15年，並可能於這段時間採取行動。

「但他也知道如果出手失敗，這對他就是生死攸關的威脅。因為如果他失敗了，後果不是被殺就是終身監禁。」

芮基茲表示，必須讓習近平認知到現勢已經改變。他如果發現台灣已有後備部隊，就必須重新思考「如果我現在攻打台灣，這支部隊會產生什麼效果？」這將使習近平延後動武時間。

他提到，這也是他的團隊耗費許多心力推出「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」法案（Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act，全名縮寫為PORCUPINE Act，豪豬法案）的原因。

「豪豬」法案將有助簡化受美國「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

「我們大約積欠他們（台灣）價值210億美元（約新台幣6297億元）或220億尚未交付的武器。因此，我們這邊也必須盡一份力，必須開始交貨。」

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美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）副會長奎尼克（Matthew Kroenig）5月下旬也發表一篇以「台灣正嚴肅看待自我防衛議題」的專文，談近期訪台觀察。

文中指出，蕭副總統已協助成立辦公室，模式仿照美國國防部的「國防創新單位」（Defense Innovation Unit）。（編輯：田瑞華）1140604

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