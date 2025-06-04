朝野立委爆口角 財委會持續空轉

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（中央社記者王承中、郭建伸、王揚宇台北4日電）立法院財政委員會今天審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，民進黨立委吳秉叡等人高呼會議違法違憲，提出散會動議，與國民黨立委陳玉珍爆發口角，會議主席、召委賴士葆宣布休息10分鐘，會議持續空轉。

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發在野怒批違法亂紀，民眾黨團提案促請要求立即足額撥付一般性補助款給地方。立法院會日前經表決，藍白挾人數優勢通過，將提案送交財政委員會審查。

立法院財政委員會今天排審民眾黨團提案，邀請行政院主計總處主計長陳淑姿等人列席報告，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡在程序發言時指出，藍白要求行政院統刪新台幣636億元，當時刪預算時很爽快，要求行政院自行調整，行政院也依照立院決議調整，預算也經過總統公告，然後在野黨現在又說行政院這樣調整不行，根本就違反憲法權力分立的原則。

吳秉叡表示，在野黨在刪預算後，擔心各界反彈，又因為面對大罷免，所以拿出這個方法想要掩飾，今天這場會議就是要掩飾藍白自己亂搞的結果，違法違憲的會議，不能夠繼續開下去。

財政委員會輪值召委、國民黨立委賴士葆回應，這個案子是立法院會交下來的案子，院會表決後，這個案子交付財政委員會審查，對於吳秉叡所講的他都尊重，但是院會交付下來的案子，復議期到了，召委就有權排案。

吳秉叡指出，藍白因為無法面對大罷免，就利用多數在立法院大搞違憲的事情。賴士葆則說，這個扯太遠，畢竟有立委認為行政院違法刪除地方政府的一般性補助款，且總統並未公告遭刪除的636億元是刪除地方補助款。

除吳秉叡外，民進黨立委鍾佳濱、李坤城也提出質疑，與國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、民眾黨立委張啓楷等人爆發口角，吳秉叡提出散會動議，要求賴士葆處理，賴士葆則宣布休息10分鐘，並離開主席台，隨後吳秉叡坐上主席位子，目前財政委員會持續空轉。

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此外，國民黨立委吳宗憲指今年度中央政府總預算刪減，是砍「吃吃喝喝的錢」；行政院發言人李慧芝昨天說，吳宗憲似乎不清楚立法院刪減項目，應公開道歉。

吳宗憲上午在立法院接受媒體聯訪表示，他怎麼會不知道砍掉（刪減）什麼，應該要道歉的是行政院，因為這是法定義務支出，且源自於憲法的依據及中央對地方政府的補助辦法，一個不懂得依法行政的行政院，砍了法定義務支出，才該向全國人民道歉，怎麼會是他們要跟人民道歉。若行政院對「吃吃喝喝」這4個字不開心，那他改成浪費公帑。（編輯：蘇志宗）1140604