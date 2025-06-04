接見史國外長 林佳龍：兩國互動頻繁僅隔月餘又相見

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）外交部長林佳龍今天接見史瓦帝尼王國外交部長戴柏莉時表示，4月下旬才訪問史國，僅1個多月就見到史國部長級官員回訪，顯見兩國互動頻繁。戴柏莉則回應，感謝林佳龍出訪史國後立即規劃一系列具體合作計畫，展現台灣對友邦高度重視與堅定承諾。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於今天下午接見史瓦帝尼王國外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）訪問團，雙方就台史雙邊合作與經貿投資等議題充分交換意見。

林佳龍致詞表示，今年4月下旬才以總統特使身分訪問史瓦帝尼王國，參加恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）壽誕慶典，在短短1個多月後，便能再見到戴柏莉與其他多名史國部長級官員回訪，不僅充分展現兩國互動的緊密頻繁，更象徵台史深厚而堅實的邦誼。

林佳龍強調，感謝恩史瓦帝三世國王及史國政府長期以來在國際社會堅定支持台灣，不論是剛結束的「世界衛生大會」（WHA），或是聯合國等其他多邊國際場域，史瓦帝尼王國總為台灣仗義執言，台灣銘感於心。

林佳龍說明，今年4月訪問史瓦帝尼時，曾與恩史瓦帝三世國王就強化兩國經貿、投資與觀光交流，以及台灣協助史國5G智慧城市與能源發展等議題交換意見，相信透過雙方的緊密合作，不僅能夠促進史國發展，更能為台史兩國人民帶來更多共同福祉，落實「台灣可以幫忙」以及「史國可以引領非洲」的榮邦願景。

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戴柏莉則談及，感謝林佳龍於今年4月訪問史國後，立即著手規劃一系列有助台史合作與史國發展的具體計畫，充分展現台灣對友邦的高度重視與堅定承諾，期待透過台灣正在推動的「榮邦計劃」，未來能在史國看到更多台灣投資及觀光旅客，讓兩國交流更加緊密。

外交部表示，外交部政務次長吳志中也於同日午宴歡迎訪團一行，包括經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、中國輸出入銀行總經理謝富華、華南銀行副董事長林知延、外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋，與亞西及非洲司副司長陳詠博等人也出席當日餐會，和訪團一行交換意見。（編輯：張若瑤）1140604