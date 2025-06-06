歷年外交部國際青年大使重聚 林佳龍倡組協會傳承

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（中央社記者吳書緯台北6日電）外交部自2009年起開辦「國際青年大使交流計畫」，歷年的國際青年大使們今天重聚。外交部長林佳龍倡議，所有參加過計畫的青年可以組織「台灣青年大使協會」，把美好的經驗傳承下去，秉持當年帶著台灣走出去的初衷，也持續將世界帶進台灣。

外交部今天晚間在台北賓館舉辦「國際青年大使圓夢重聚會」，邀請歷年出訪國之駐台使節、相關部會代表、曾參與本計畫之大專院校師長，以及歷年國際青年大使團員共同出席。國際青年大使交流計畫自2009年起開辦，除2020年至2021年因新冠疫情未能組團出訪外，迄今成功辦理14屆籌辦團隊赴訪友邦及友好國家，組成176個訪團，共1876位青年大使走訪超過80個國家與地區。

林佳龍致詞表示，在這個多變的世界裡，需要更多具有國際視野的青年，總統賴清德上任後積極推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是希望促成更多台灣有為青年能走出國門，看見世界、實現夢想。且不只台灣青年出國圓夢，賴總統進一步提出的「邦交國青年來台圓夢計畫」也歡迎友邦青年來台圓夢，第一批年輕人預計在今年暑假抵達台灣，開啟台灣與友邦青年新的交流篇章。

林佳龍倡議，所有參與過國際青年大使計畫的青年們，可以組織「台灣青年大使協會」，把美好的經驗傳承下去，大家目前在各行各業都有亮眼的表現，1日青年大使，終身都是台灣的大使，有了組織可以共學、共創、共榮，未來無論身處世界哪個角落，請記得當年帶著台灣走出去的初衷，也持續將世界帶進台灣，讓「人人都是外交官」不只是一句口號，而是為台灣發聲的真實行動。

貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）致詞提到，國際青年大使計畫能為台灣創造全球影響力，並為台灣青年提供積極參與全球事務所需的經驗，盼參與過計畫的台灣青年能運用這些經驗與獲得的知識，讓世界變得更加美好，並維護台灣與貝里斯等國的外交關係。

曾參與2018年國際青年大使計畫的皮韻和致詞分享，現在身為在職場打拚的年輕人，「我相信我有能力改變台灣，如同我相信台灣是有能力改變世界」，因為看見青年大使努力所獲的成果，讓台灣站上了國際舞台，希望每一位青年大使都可以持續相信自己有能力可以發揮影響力促成改變。

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媒體於林佳龍離開台北賓館前追問，美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平對川普表示，希望川普好好處理台灣問題，避免將美中拉入衝突對抗的看法。林佳龍認反問，是台灣害美中衝突對抗，還是中國害的。

林佳龍最後僅表示，這並沒有談到台灣問題，美國的政策都是一致的。（編輯：張若瑤）1140606