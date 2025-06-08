民間台海防衛兵推10日登場 台美日退役9上將參與

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（中央社記者吳書緯台北8日電）台北政經學院基金會將於10至11日舉行 「台海防衛兵推」，邀請前美軍參謀首長聯席會議主席、退役上將穆倫等台灣、美國、日本共9位退役上將、8位退役中將參與，盼透過兵推找出台灣亟需強化的國防問題，提供政府參考。

財團法人台北政經學院基金會發布新聞稿指出，董事長黃煌雄和前參謀總長、和平與安全中心執行長李喜明有感於近年來兩岸關係漸趨緊張，中國對台武力威脅愈趨增強，且國際不斷示警台海爆發軍事衝突可能性逐漸加大，台灣必須以嚴謹態度，藉由國際間廣泛採行的兵棋推演，務實評估西太平地區地緣安全形勢，探索中國人民解放軍對台動武的行動，以及台灣的因應對策。

基金會指出，將於10日、11日在政大公企中心舉辦「台海防衛兵推」（Taiwan Defense TTX），推演目的是透過國內外退役將領及國防領域專家的專業與經驗，共同探討在國軍目前籌建的戰力全數到位狀況下，預想於2030年，因應中共對台用武，國軍軍事戰略與作戰概念的適切性與可行性，並找出亟需強化的國防問題，提供政府參考。

基金會說明，這次是國內民間單位首次舉辦的兩岸軍事衝突作戰層級（operational level）兵棋推演，國內外共9位上將、8位中將共聚一堂，為台海安全與區域和平穩定出謀劃策，也是至今具軍事背景人員參演層級最高的兵棋推演。

針對來台推演的各國退役將領名單，基金會表示，由李喜明邀請到穆倫（Michael Mullen）、前美軍太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂、前日本海上自衛隊幕僚長武居智久等4位美日退役將領來台參與推演及研討。

兵推編組區分為管制組、中共（紅）組、台灣組、美國組、與日本組5個推演編組，以桌上兵推（Table Top Exercise, TTX）方式進行推演。在管制組主導之下，透過中共對台執行騷擾、挑釁以及進犯各種情境，檢驗台灣組的應處作為，以及美國組與日本組是否或如何對台灣進行援助的作為。

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基金會指出，台灣組主要推演人員包括退役陸軍上將胡鎮埔、退役空軍上將廖榮鑫等人。美國組除穆倫、布萊爾外，還有退役中將陸小榮等人；日本組除岩崎茂、武居智久外，還包含前國防部副部長、退役上將張冠群；中共組參演人員有前陸軍司令、退役上將徐衍璞等人。

基金會表示，這次兵棋推演委請中華戰略暨兵棋研究協會進行全案想定設計。推演全程由擔任管制組的李喜明與戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正，依據兵推預定目標與想定設計，管制推演的進行。（編輯：蘇志宗）1140608