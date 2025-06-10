監院：麥寮燃煤1號機匆促延役 經濟部台電應檢討

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（中央社記者賴于榛台北10日電）台電去年辦理雲林麥寮1號燃煤機組延役案，引發居民抗爭。監察委員紀惠容、林郁容今天說，台電去年在「麥寮燃煤1號機」合約到期前1個月內，匆促完成延役修約，整體作業不合程序，延役理由也未符事實，引發當地居民抗爭，經濟部與台電應確實檢討改善。

雲林麥寮1號燃煤機組去年延役引起居民抗爭與外界關注，台電曾說明，麥寮1號機固定污染源操作許可證生煤用量於2015年向雲林縣政府申請展延時遭減量，導致合約期間部分電量未發足，業者因而主張不可抗力，主動提出將短發電量繼續發完，因此台電基於合約穩定及履約完整性，在麥寮1號機可合法履約的前提下，同意於2025年底前補發，補發電量不會超出原受許可證變更短發的電量，若補發提早完成，合約將相應提前結束。

紀惠容、林郁容今天透過新聞稿指出，台電基於淨零要求，在去年4月30日前都堅持採購電力以燃氣機組為原則，並未同意燃煤發電的「麥寮1號機」延役，而後卻在「麥寮燃煤1號機」去年5月30日合約到期前1個月內，匆促10天即完成延役修約，除立場前後不一，也引發當地居民極大不滿與抗爭，整體作業更是不合程序且倉促混亂，顯有未當。

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監委指出，全國整體電源開發規劃皆須依經濟部公布的「全國電力資源供需報告」為準據，任何修正電力供應規劃應屬經濟部權責，但麥寮1號機延役一事，經濟部僅認是屬雙方私契約關係，除未評估應除役燃煤機組繼續發電所產生的爭議外，也未評估延役的妥適性，確有不當。

紀惠容、林郁容也說，燃煤機組延役影響地區環境甚鉅，且經濟部當年曾見證麥寮電廠與雲林縣政府簽署的備忘錄，也就是麥寮1號機合約到期前，若欲繼續燃煤發電，經濟部應該要與地區居民溝通延役的必要性，以取得民眾諒解，如今卻卸責麥寮1號機延役係屬補發電量，應由麥寮電廠善盡與地方溝通義務，亦有未妥。（編輯：萬淑彰）1140610