立院初審 董監事若涉侵占背信得跨公司解任

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（中央社記者王承中台北11日電）為提供公平、安全的交易環境，保障投資人權益，立法院財政委員會今天初審通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案，未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。

行政院會日前通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案，擴大投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由，未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任；草案送立法院審議。

立法院財政委員會今天審查「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆等人列席。

為進一步完備代表訴訟、解任訴訟的法規制度，促進公司治理，初審條文明定，擴大保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。公司董事或監察人涉有證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，為投保中心得提起代表訴訟、解任訴訟的獨立事由。

金管會指出，舉例來說，如果A公司董監在B公司有財報不實等不法行為，已有不適任董監的情事，但依現行法規恐有無法解任疑慮，但修法後，因增列獨立事由，A公司董監在B公司若有財報不實等不法行為，得跨公司解任其A公司董監職務。

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初審條文也明定，已依規定提起且尚未終結的訴訟事件，也適用修正施行後規定。

另外，為擴大保護機構執行業務的經費來源，除現行當年度保護基金孳息外，初審條文明定，將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數的合計，一併作為保護機構經費來源，以因應保護機構未來業務發展。（編輯：謝佳珍）1140611