反制罷免藍委 戴錫欽：投票前規劃大型造勢活動

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（中央社記者劉建邦台北11日電）罷免台北市2綠委未成案，罷免藍委團體宣布啟動支援全台大罷免第3階段投票行動。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今天說，罷免投票前將規劃大型造勢活動，邀市長蔣萬安參加。

罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤團隊7日到台北市選舉委員會提交第2階連署書，但領銜人張克晉未現身，送件未成；罷免民進黨籍立委吳沛憶連署數未達法定門檻，2案都不成案。

台北市議會國民黨黨團今天下午召開黨團大會，其中討論反制罷免台北市國民黨立委的應對方案。台北市議長兼國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽會後與議會黨團書記長李明賢接受聯訪。

針對反制方案，戴錫欽說，罷免案的第3階投票日還未確定，若相關單位確定投票日後，前1天將規劃大型造勢活動，預估在6月或7月某週末舉辦大型造勢活動，聲援黨內優秀的台北市立委。

他表示，挺藍委的大型造勢活動，將邀台北市長蔣萬安出席，其餘如跨區或具代表性聲援活動，更一定會請蔣萬安到場。

戴錫欽指出，議會黨團討論時，所有黨籍議員提到一定全力支持反惡罷活動，也相信蔣萬安會全力配合相關造勢活動。

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媒體詢問，曾任藍營民代助理的林岳龍涉共諜案，還擔任國民黨台北市黨部發言人；戴錫欽對此回應說，就他了解，至少北市黨部目前沒這名發言人。

他表示，北市黨部對外發言及聯繫都是發言人鄒韻婷負責，經詢問鄒也說從來不知道有這名發言人，因主委黃呂錦茹仍被羈押，不確定林與黃呂是否曾討論過相關內容。鄒韻婷接受媒體訪問也說，從不知有此名同事可分擔發言工作。（編輯：蕭博文）1140611