是否為罷免連署爭議致歉 國民黨：會虛心受教

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）藍營面對罷免連署出現死亡連署的狀況，台南市黨部主委謝龍介為此表達歉意，也讓外界關注，國民黨中央是否也要表達態度，文傳會主委林寬裕今天說，大家的意見都會虛心受教，應該要面對的挑戰，都會努力因應。

民團發起罷免藍委行動後，國民黨也提出多個罷免民進黨立委的提案，但後續出現疑似偽造文書以及幽靈連署的狀況。

謝龍介日前表示，台南市黨部在罷免案一階提議人名冊處理違誤是事實，他須以主委身分公開向大家致歉；身兼國民黨北市黨部代理主委的台北市議長戴錫欽也曾表示，針對死亡連署一事，國民黨應當對罷免吳思瑤領銜人張克晉道歉，也應對外向社會大眾道歉。

林寬裕今天下午在中常會後，被問到國民黨中央是否也要表達態度，他回應表示，大家的意見都會虛心受教，應該要面對的挑戰，都會努力因應。

至於國民黨主席預計9月改選，但現在傳出有中常委擬提案延後，林寬裕表示，今天並沒有中常委提出要延後黨主席選舉的提案，被媒體點名的中常委也有發言，表示自己根本不是像媒體所說的要提案做些建議。

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林寬裕也說，主席改選在國民黨內規中有明確規定，前一次因為疫情關係延後2個月，所以按照時間推算，現在的時程也還沒到，自然也就沒有延後的問題。

林寬裕強調，國民黨主席朱立倫在接受專訪時有提到，希望能順利推動交棒工作，到目前為止黨中央就是秉持這樣的精神。但中常委有提案權利，因此都會依照會議的規範處理所有的提案。（編輯：林興盟、翟思嘉）1140611