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前瞻第5期特別預算三讀 減列1.5億元改列701億元

2025/6/13 14:47
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（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院會今天三讀通過前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，原所需財源為新台幣703億5萬元，經過聯席委員會審查、朝野協商同意後減列1億5230萬元，改列為701億4775萬元，全數舉債支應。

根據行政院編具前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，實施期程為114年度，按計畫別編列情形包括軌道建設56億6410萬元、水環境建設217億9710萬元、綠能建設31億5700萬元、數位建設123億9102萬元、城鄉建設221億4641萬元、因應少子化友善育兒空間建設4億7244萬元、食品安全建設13億5000萬元、人才培育促進就業建設33億2198萬元，以上歲出所需財源703億5萬元全數以舉借債務支應。

立法院財政等6個委員會聯席會議於去年底審查前瞻建設第5期特別預算案，審查結果分別減列行政院主管相關計畫預算1800萬元、內政部400萬元、財政部80萬元、經濟部5700萬元、交通部400萬元、環境部350萬元、數位發展部6500萬元，合計減列1億5230萬元。不過聯席會當時將審查結果送交朝野協商。

歷經多次協商，朝野黨團於10日達成共識，除新增通案決議外，也敲定於13日院會進行處理。

根據協商結論，前瞻基礎建設特別預算第5期特別預算，原本歲出所需財源原列703億5萬元，隨同預算審議結果，減列1億5230萬元，改列為701億4775萬元，全數以舉借債務支應，並依照前瞻建設特別條例第7條規定，所舉借債務不受公共債務法第5條第7項每年舉債額度規定限制，其餘則照聯席會議審查結果通過。

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此外，朝野也同意增訂多項通案決議，例如要求無法於特別預算期程內完成的計畫，應於3個月內向立法院財政委員會提出書面報告並說明原因；由於第5期前瞻預算是前瞻建設最後1期預算，立法院也要求審計部於1個月內提出進度管控書面報告；編列綠能建設的相關部會，若有特殊原因有必要使用大陸地區產品，應徵得立法院同意，並於1個月內向立法院財政委員會提出盤點報告。

立法院會今天將前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案排入議程，並順利三讀通過，原本歲出所需財源原列703億5萬元，隨同預算審議結果，減列1億5230萬元，改列為701億4775萬元，全數以舉借債務支應。（編輯：張若瑤）1140613

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