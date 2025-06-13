加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
2026年行事曆出爐 共有9連假、春節放9天
首頁 / 政治

外交部：國際記者團肯定台灣全球貢獻與夥伴價值

2025/6/13 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北13日電）外交部今天指出，來自北美、歐洲、亞太與非洲等12國15位記者組成的2025年「政經記者團I」於5月19日至23日訪台，出席外交部長林佳龍就職週年的媒體茶敘，與政務次長吳志中座談交流，並肯定台灣全球貢獻與夥伴價值。

外交部今天發布新聞稿指出，本次記者團深入報導台灣在外交、防衛、科技及國際參與等關鍵領域的具體成果，促進國際媒體對台灣民主制度與全球角色的充分認識，外交部將持續深化與國際媒體的坦誠交流，推動理念連結與事實傳播，強化台灣做為負責任民主夥伴的戰略定位與全球能見度。

吳志中在座談交流提到，台灣曾受國際援助，如今已具備協助他國的實力，對史瓦帝尼等友邦的支持均無附帶政治條件；在安全與地緣政治議題方面，面對中國升高軍事與輿論壓力，台灣採取「不是今天」（Not Today）戰略，以三大支柱建構嚇阻，一為自主強化國防實力；二是深化與民主國家的戰略合作；三則是凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵角色。

google news透過 Google News追蹤中央社

針對台灣與太平洋島國關係方面，吳志中說明，台灣希望與區域內理念一致國家建立穩定、互惠且不具附加條件的夥伴關係，推動觀光、教育、基礎建設等面向實質合作，近年中國以資金交換政治支持，破壞既有關係，台灣則強調合作應具透明性，並以當地人民福祉為優先，台灣盼被視為區域內志同道合的發展夥伴，與其他民主力量共同維繫印太和平穩定。

外交部表示，訪團在台期間也走訪台北國際電腦展（COMPUTEX）與多家創新科技機構，記者對台灣與NVIDIA、鴻海、台積電合作建構AI超級電腦「AI Factory」表達高度關注，並肯定台灣推動AI園區、促進產學聯結的政策導向。（編輯：張若瑤）1140613

#台北國際電腦展
#歐洲
#鴻海
#史瓦帝尼
#台積電
#外交部
#吳志中
#林佳龍
吳志中
吳志中籲全球共守台灣產業 避免中國染指衝擊經濟史瓦帝尼外長訪台 聚焦雙邊合作及經貿投資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：