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AI重塑世界浪潮 副總統盼提軟體應用等解方

2025/6/26 18:16
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（中央社記者溫貴香台北26日電）副總統蕭美琴今天表示，面對這波AI重塑世界的浪潮，台灣過去在硬體立足全球，未來在軟體應用、數據治理及科技倫理上，也將提出屬於台灣的解方。讓台灣持續與世界接軌，在新一輪的全球科技競賽中不只是參賽者，而是貢獻者，甚至是領先者。

副總統上午前往圓山花博爭艷館出席「2025 AI TAIWAN 未來商務展開幕儀式」，她在致詞時表示，再次來到「2025 AI TAIWAN未來商務展」開幕活動，在這匯聚科技、創新、產業實踐以及未來願景的重要平台上，與大家共同迎接這個改變世界的新時代。AI及科技的發展令人振奮，在短短幾個月間，已經可以看到很多新的科技、應用及進展。

副總統說明，政府也致力推出更完善的政策跟配套，讓民間無限的創意、活力及整體技術的發展有更好的後盾與基礎。

副總統提到，「AI TAIWAN」不只是台灣規模最大的商業應用展，更是台灣產業從轉型、研發到落地的重要象徵。從智慧製造、智慧醫療到零售電商及城市治理，有越來越多技術走出實驗室，接軌日常生活，這也是追求「AI產業化、產業AI化」的最佳展現。

副總統談及，台灣在半導體晶片及硬體製造的成就讓世界有目共睹，但是在AI領域，尤其是軟體的應用層面上還需要加一把勁。台灣的優勢來自於自由、多元的社會制度，願意開放對話、擁抱挑戰的人才環境等。

副總統認為，面對這一波AI浪潮，除了要穩固過去的基礎，更要思考如何扮演更主動的角色，從參與者成為規則的制定者，甚至是潮流的引領者；從接單製造者成為創意解方的提供者。

副總統解釋，過去幾年，政府持續推動AI基礎建設及政策布局，從生成式AI的應用推廣，到「算力池、資料、人才、行銷與資金」等5大政策工具的建立，都是希望讓產業獲得更全面性的支持，更穩健的掌握未來的競爭力。

此外，她表示，人才的養成也是關鍵，因此現在也讓AI走入技職體系，跨部會攜手強化自研模型、資安防護與雲端資源的能力布局。確保台灣在新一輪的全球科技競賽中不只是參賽者，而是貢獻者，甚至是領先者。

副總統指出，AI正在快速重塑世界。站在這場關鍵變革的路口，台灣除了過去硬體立足全球，未來在軟體應用、數據治理及科技倫理上，也會提出屬於台灣的解方。

副總統說明，「AI Taiwan未來商務展」的存在就是一個宣示，台灣已經做足準備與世界接軌，走在世界前端。AI的未來充滿機會，也面臨諸多挑戰。在面對每天不同的全球政局、安全情勢變化，以及關稅、戰爭及貨幣議題等種種挑戰，相信台灣仍能不斷在艱困環境中找尋新的機會。

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副總統也分享日前觀賞台灣半導體產業發展紀錄片「造山者」的心得，她表示，在不同變局當中，那種堅持且集結眾人、國家政府及民間的力量，讓台灣能在過去硬體供應鏈的堅固山頭上創造一波波的高度與奇蹟；未來希望再以AI軟體驅動應用造出另一座新的山頭。期盼大家共同努力，讓台灣持續站在山頭看待世界，與世界接軌。

副總統強調，這幾天的活動不只是技術交流的場域，更是價值對話與未來合作的起點，期盼串聯更多夥伴，創造更智慧、更公平、更永續的未來。並鼓勵所有對台灣未來抱持樂觀期待，且相信科技能帶來世界正向改變力量的每一個人，都能前來共襄盛舉，善用商展的機會彼此切磋交流。（編輯：張若瑤）1140626

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