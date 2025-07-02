拼裝電動車事故頻傳 立委要求交通部2個月訂指引

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北2日電）拼裝電動車事故頻傳，業者卻無相關保險機制，民眾求償無門，民進黨立委李坤城與林月琴今天舉行記者會，呼籲交通部應訂定全國性指引，讓安全、管理、處罰能有一致性的法律依據。

新竹南寮漁港4月發生一起拼裝電動車事故，造成3人受傷，事後才知道業者未投保，導致乘客得全額賠償汽車車主。李坤城與林月琴上午在立法院舉行「拼裝電動車出事怎麼管？要求交通部訂定統一指引」記者會，希望政府正視拼裝電動車問題。

李坤城表示，暑假到了，許多民眾都到風景旅遊區都有機會使用拼裝電動車，依據道路交通管理處罰條例規定，拼裝電動車屬於「其他慢車」，管理權責在地方政府，但也僅有6個縣市有管理辦法，即使有管理辦法，無論在安全規範、業者定期受檢、駕駛人條件資格等，規範都不一致。

李坤城指出，雖然道路交通管理處罰條例第69條有規範其他慢車，但規範不周延，欠缺法源及管理機制下，業者沒有投保，也沒有申請營業許可，萬一出事，誰來管理，呼籲中央政府訂定全國性的管理指引，讓管理跟處罰都有依據。

林月琴提到，交通部美其名說是授權地方政府，但各縣市規定不一，近3年來，電動輔助自行車傷亡數成長1倍，個人行動器具傷亡數成長3倍，政府應有納管機制，否則爭議層出不窮。更大的問題在於，到底是用32之1條，或是第69條開罰，也莫衷一是。

林月琴說明，政府應有清楚規範，讓地方政府比照辦理，不要像現在的道路標線一樣，百花齊開，一國多制，這不是大家所樂見。

受邀出席的交通部運輸監理司副司長胡迪琦解釋，之所以授權地方政府，是因具有高度因地制宜的特性。新竹南寮漁港的案例發生後，交通部已要求地方政府訂定自治規定，只要地方有需要，交通部都給予協助。

透過 Google News 追蹤中央社

行政院消保處簡任消保官梁明圳則表示，因車輛安全性問題發生交通事故，依消保法及民法，業者都應該負起責任。站在保護消費者立場，交通部應協調地方政府訂定規定，對消費者及業者都有利。

李坤城強調，交通部公共運輸及監理司司長林福山先前曾表示，比照沙灘車，地方如有需求，訂出1套全國性指引，中央可來研議。因此，交通部應於2個月內訂定全國統一指引，包含安全、保險等予以規範，讓地方政府沒有藉口也好做事，不要等出事再來處理。（編輯：張若瑤）1140702