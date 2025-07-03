核三重啟公投5場辯論或意見發表會 藍白各推2人參加

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（中央社記者陳俊華台北3日電）核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會。據立法院黨團協商結論，將由國民黨團、民眾黨團各推薦2位代表；中選會主委李進勇說，只有正、反雙方都同意時才會舉辦辯論會，否則以辦理說明會為原則。

中選會日前表示，為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，決議在8月7日、8月9日、8月11日、8月13日及8月15日，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，立法院代表正方，行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

立法院長韓國瑜下午召集朝野協商，研商「中選會函請本院推薦代表參加全國性公民投票案第21案之發表會或辯論會」相關事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，全部委由藍白推薦就可以。國民黨團總召傅崐萁表示，「謝謝柯總召，我們笑納」，柯建銘難得禮讓，民進黨本來就是反方，就由國民黨、民眾黨共同推舉。

民眾黨團副總召張啓楷說，核三延役公投是由民眾黨提出，並由民眾黨團總召黃國昌領銜成立公投辦事處，應該有1個名額給辦事處，另有4個名額會跟國民黨協調。

中選會主委李進勇表示，要舉辦說明會或是辯論會，請各黨團、立法院表達意見是希望哪種方式，中選會都尊重，因為現在只有一方，如果沒有反方，就只能是說明會。只有在雙方都合意的情形下，才會舉辦辯論會，否則以辦理說明會為原則。

李進勇也補充，中選會總共會舉辦5場發表會或辯論會，並不是其中一場是辯論會，就要全部都是辯論會，各場次可以有不同方式，只要雙方同意就可以辦辯論會。

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韓國瑜最後宣讀黨團協商結論，各黨團同意由中選會舉辦全國性公投第21案發表會或辯論會，由國民黨團、民眾黨團各推薦2位代表人，並在7月11日中午12時前送交議事處彙整。

協商結論指出，除黨團指定參加場次以外，所剩1場次應保留給依法最先經許可設立辦事處的支持意見代表者。議事處7月16日前會將名單資料函送中選會。（編輯：林興盟）1140703