黃偉哲授旗 台南高中生赴美看福衛七號發射升空

台南市10名高中生獲得機會前往美國觀賞福衛七號發射升空，見證台灣太空科技發展的重要成就，16日由台南市長黃偉哲（前左）授旗。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年6月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市南瀛天文館今天在成功大學舉辦「勇闖太空園遊會」，並安排台南市長黃偉哲授旗給將前往美國觀賞福衛七號衛星發射升空的10名高中生，期許他們把握機會學習。

成功大學在先前舉辦的科學營活動中，選拔出10名高中生組成「福衛七號發射升空觀禮代表團」，預定18日晚上將代表台南市搭機前往美國觀賞福衛七號發射升空，見證台灣太空科技發展的重要成就。

成大指出，過去台灣衛星升空時都有台灣學生前往美國觀看，但多是北部地區學生。這次因為成大參與部分技術，所以特別提供名額給台南市的學生。

擔任領隊的成大校長蘇慧貞致詞時表示，科學的進步是要挑戰更多的任務，大學教育的任務則是希望培育源源不絕的人才。成大這次募款協助高中生代表團前往美國，希望年輕學生們不只是從旁觀察，更期待台灣未來的一項主要太空任務，甚至是一顆衛星，是由台南子弟主導設計。

黃偉哲說，隨著科技進步，電腦的體積變得越來越小；但從福衛一號到福衛七號，每顆承載的尺寸與重量越來越大，功能越來越強。很遺憾自己在美國求學時，沒有機會造訪甘迺迪太空中心及詹森太空中心，期許這次代表台南市前往美國的10名高中生能把握機會學習，將來能有更好的發揮。（編輯：陳俊碩）1080616