更多編輯台推薦新聞：
一週大事／香港暫緩修例扯台灣 秋行軍蟲襲17縣市
生活

一週大事／香港暫緩修例扯台灣 秋行軍蟲襲17縣市

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金
運動

八仙塵爆後浴火重生 射箭女將黃逸柔世錦賽摘金

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海
國際

影片／綠蠵龜誤闖定置網 獲照顧7個月後重返大海

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
射箭世錦賽 中華女團奪反曲弓隊史首金
訊息平台
首頁 / 科技

黃偉哲授旗 台南高中生赴美看福衛七號發射升空

最新更新：2019/06/16 16:56
台南市10名高中生獲得機會前往美國觀賞福衛七號發射升空，見證台灣太空科技發展的重要成就，16日由台南市長黃偉哲（前左）授旗。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月16日
台南市10名高中生獲得機會前往美國觀賞福衛七號發射升空，見證台灣太空科技發展的重要成就，16日由台南市長黃偉哲（前左）授旗。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市南瀛天文館今天在成功大學舉辦「勇闖太空園遊會」，並安排台南市長黃偉哲授旗給將前往美國觀賞福衛七號衛星發射升空的10名高中生，期許他們把握機會學習。

成功大學在先前舉辦的科學營活動中，選拔出10名高中生組成「福衛七號發射升空觀禮代表團」，預定18日晚上將代表台南市搭機前往美國觀賞福衛七號發射升空，見證台灣太空科技發展的重要成就。

成大指出，過去台灣衛星升空時都有台灣學生前往美國觀看，但多是北部地區學生。這次因為成大參與部分技術，所以特別提供名額給台南市的學生。

擔任領隊的成大校長蘇慧貞致詞時表示，科學的進步是要挑戰更多的任務，大學教育的任務則是希望培育源源不絕的人才。成大這次募款協助高中生代表團前往美國，希望年輕學生們不只是從旁觀察，更期待台灣未來的一項主要太空任務，甚至是一顆衛星，是由台南子弟主導設計。

黃偉哲說，隨著科技進步，電腦的體積變得越來越小；但從福衛一號到福衛七號，每顆承載的尺寸與重量越來越大，功能越來越強。很遺憾自己在美國求學時，沒有機會造訪甘迺迪太空中心及詹森太空中心，期許這次代表台南市前往美國的10名高中生能把握機會學習，將來能有更好的發揮。（編輯：陳俊碩）1080616

台南市南瀛天文館16日在成功大學舉辦「勇闖太空園遊會」，台南市長黃偉哲（前右2）參觀現場的天文闖關攤位。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月16日
台南市南瀛天文館16日在成功大學舉辦「勇闖太空園遊會」，台南市長黃偉哲（前右2）參觀現場的天文闖關攤位。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年6月16日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報