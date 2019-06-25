福衛七號升空倒數計時 下午2時30分發射

福衛七號暫定延後在美東時間25日凌晨2時30分發射升空。圖為搭載福衛七號的火箭。中央社記者江今葉奧蘭多攝 108年6月25日

（中央社記者劉麗榮新竹25日電）科技部長陳良基今天上午約11時23分在臉書表示，福衛七號已經排除問題，目前觀禮台上的倒數鐘繼續計時，從觀禮台看火箭發射台，燈火通明，感受到萬事俱備，只欠點火的氣氛。

太空中心表示，福衛七號將延後至下午2時30分發射，總統蔡英文也將到新竹太空中心觀看直播。

影片來源：財團法人國家實驗研究院國家太空中心 YouTube頻道

福爾摩沙衛星七號是台美近10年來最大的科技合作計畫，有2.0版的「太空中最精準的溫度計」之稱，原本預定台北時間今天上午11時30分在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，搭乘SpaceX獵鷹重型（Falcon Heavy）火箭發射升空。

不過，人在發射現場的陳良基表示，剛剛很緊張的知道倒數檢驗的過程中，有個項目喊出「No Go」，經仔細檢查找出原因並且已經排除。

他說，目前觀禮台上的倒數鐘繼續邁進，合作夥伴，美國海洋及大氣總署（NOAA）衛星主管特別來致意，他一再推崇台灣團隊的優秀，感謝我們的協助，希望後續台灣太空三期計畫能有機會讓他們參與。

福衛七號將接棒在太空服役已逾13年的福衛三號，酬載包括無線電掩星接收儀，及離子速度儀與無線電射頻信標儀，預計將來可蒐集4000點以上資料，並特別加強中低緯度地區的觀測效果，大幅提升颱風、梅雨及劇烈天氣預報的準確度。

福衛七號25日發射，未來不只能幫地球量體溫，還能一併量測濕度、壓力、電子密度等物理參數，預測颱風路徑的準確度更可提升10%。（中央社製圖）

據太空中心整合測試組組長陳維鈞在泛科學中撰文表示，載運火箭具有高推力，在升空過程中噴射推進燃燒會產生強力振動與巨大噪音。以獵鷹重型火箭為例，升空過程可產生6倍以上重力加速度與振動，還有總音壓強度高達140分貝左右的噪音。

他說，將人造衛星放到火箭之前，需經過一系列的測試與驗證，證明衛星本身與火箭相容，而且可以耐受火箭升空的惡劣環境，因此福衛七號的6枚衛星與地面支援設備，要提前兩個月從太空中心送到在地球另一端的美國卡納維爾角空軍基地，進行發射前的準備作業。

經過衛星升空前要做的功能、推進系統洩漏測試，衛星飛行軟體設定、填充燃料及衛星與火箭分離系統安裝、更換太陽能板展開與固定纜線後，衛星就要做最後的最後整裝、安裝各項啟用連接器（Enable Plug）以及移除各項地面保護裝置。（編輯：林孟汝）1080625