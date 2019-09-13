雲端串流遊戲崛起 資策會估服務提供者主導產業

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）資策會MIC表示，伺服器處理效能提升與5G應用驅動，雲端串流遊戲服務將崛起，未來雲端服務提供者可能成為主導遊戲產業發展的主力。

繼谷歌（Google）與微軟（Microsoft）陸續發表雲端串流遊戲服務後，輝達（NVIDIA）今年底也將在Android系統手機推出串流遊戲平台服務。

資策會產業情報研究所（MIC）表示，過往的雲端串流遊戲受限伺服器處理效能及網路傳輸速度，導致市場發展不如預期。不過隨著伺服器處理效能提升與5G應用驅動，吸引愈來愈多廠商投入雲端串流遊戲服務，對目前的遊戲產業生態，將帶來極大的變化。

MIC表示，雲端串流遊戲的運算工作，交由雲端伺服器執行，所以必須仰賴高效能的伺服器處理能力與網路串流技術，這項需求剛好符合雲端服務業者的強項。

資策會MIC資深產業分析師許桂芬表示，強大的雲端伺服器處理效能，將取代傳統網路串流遊戲在遊戲裝置執行運算工作的處理模式，未來玩家手中的遊戲裝置，只需要關注能否即時顯示遊戲畫面，所有的運算需求都交給雲端伺服器處理。

MIC預期未來的電競PC與遊戲機功能將逐漸弱化，雲端服務提供者很可能取代硬體業者，成為主導遊戲產業發展的主要廠商。

不過MIC觀察，雲端串流遊戲要完全取代目前的遊戲產業生態，還有一段距離。玩家擁有的網路環境品質，會影響雲端串流遊戲的服務品質。

許桂芬認為，除了網路環境外，遊戲內容吸引力、PC玩家的操作習慣，以及雲端串流遊戲付費模式等議題，對於雲端串流遊戲服務業者都是必須優先考量的挑戰。（編輯：林興盟）1080913